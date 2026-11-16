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Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Kasım Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

16 Kasım 2026 tarihinde gümüş piyasasında dikkat çeken fiyat hareketleri yaşandı. Gümüş ons fiyatı 2388,33 TL seviyesine gerileyerek, günlük değişim yüzdesi -2,86 olarak kaydedildi. Gümüş ons/dolar paritesi de benzer bir trend izleyerek, günlük değişim yüzdesi -2,95 olarak belirlendi. Yatırımcıların stratejik ve dikkatli hareket etmesi gerektiği bu süreçte, fiyat değişimlerinin etkileri çeşitli faktörlerle doğrudan ilişkilidir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Kasım Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?
Cansu Çamcı

Gümüş piyasasında 16 Kasım 2026 tarihinde önemli fiyat hareketleri yaşandı. Yatırımcılar bu durumu dikkatle izliyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatlarında önemli bir düşüş gözlemlendi. Gümüş onsun alış fiyatı 2388,33 TL olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 2392,93 TL oldu. Günlük değişim yüzdesi -2,86 olarak kaydedildi. Bu düşüş, yatırımcıların gelecek fiyat tahminleri konusunda endişelerini artırdı.

Gümüş ons/dolar paritesinde de benzer bir durum söz konusu. Alış fiyatı 47,41 dolar, satış fiyatı 47,47 dolar olarak açıklandı. Bu paritedeki değişim, yatırımcıların dikkatini çekmedi. Günlük değişim yüzdesi -2,95 olarak belirlendi. Dolar bazında kaydedilen duraksama, uluslararası piyasalardaki gelişmelerle doğrudan bağlantılı bir durumdur.

Gümüş gram fiyatları da dalgalanmalardan etkilendi. Alış fiyatı 76,8101 TL, satış fiyatı ise 76,9073 TL seviyesine geriledi. Günlük değişim yüzdesi -2,87 olarak hesaplandı. Yerel ve uluslararası faktörlerin etkisi, bu düşüşün nedenleri arasında yer alıyor. Yatırımcıların dikkatli ve stratejik hareket etmesi gerektiği açık.

Fiyat değişimleri, yatırımcılar için önemli sinyaller taşıyor. Gümüş ons, gümüş gram ve gümüş ons/dolar paritesi gibi göstergelerdeki düşüşler dikkatle değerlendirilmeli. Piyasalardaki belirsizlik ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurulmalıdır. Yatırımcılar, fiyatların seyrini etkileyen temel ve teknik analizleri dikkate alarak kararlarını vermelidir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Kasım Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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