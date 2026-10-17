Bugünkü gümüş fiyatı! 17 Ekim Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

17 Ekim 2026 tarihinde gümüş piyasalarında dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı, yatırımcıların hedeflerini belirlemede önemli rol oynadı. Gümüşün ons fiyatı alışta 2817.62 TL, satışta 2825.22 TL olarak kaydedildi. Bu değer, önceki güne göre %0.68 oranında düşüş gösterdi. Bu durum, gümüşün güvenli bir liman olarak görülmesinin yanında, yatırımcıların tercihlerinin değişkenliğini yansıttı.

Gümüş ons fiyatlarının dolara yansıması da önemli bir gösterge. Gümüş ons/dolar paritesi alış fiyatı 56.94 Dolar oldu. Satış fiyatı ise 57.01 Dolar olarak belirlendi. Bu fiyatlar, günlük bazda %0.78 oranında değişim gösterdi. TL cinsinden gümüş fiyatları düşüş kaydetmiş olsa da, uluslararası piyasalardaki volatilite yatırımcıları temkinli bir yaklaşıma sevk edebilir.

Gümüş gram fiyatında da benzer bir düşüş gözlemlendi. Gümüş gramı, alışta 90.6528 TL, satışta ise 90.7643 TL seviyelerinde işlem gördü. Bu fiyatlar, günlük bazda %0.67 oranında bir düşüş sergiledi. Gümüş gram fiyatındaki bu değişim, yatırımcıların ilgilerini etkileyebilir. Gram fiyatlarındaki dalgalanmalar, yerel piyasalardaki alım gücünü doğrudan etkileyebiliyor.

Gümüş piyasalarında 17 Ekim 2026 itibarıyla yaşanan düşüşler, uluslararası ve yerel piyasalardaki belirsizliklerden kaynaklanıyor olabilir. Yatırımcıların gümüşe yönelik tutumları, fiyatlardaki bu değişimleri etkileyen faktörlerdir. Piyasa dinamikleri ve ekonomik gelişmeler takip edilirken, gümüşe yönelik stratejilerin şekillendirilmesi önemlidir.