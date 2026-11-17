Gümüş piyasalarında dikkat çeken fiyat hareketleri gözlemleniyor. 17 Kasım 2026 tarihinde değişimler kaydedildi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı 2393.69 TL alış, 2396.98 TL satış olarak belirlendi. Bu, önceki güne göre %1.19'luk bir artışı işaret ediyor. Gümüşün değer kazanması, piyasalardaki belirsizlik ile ekonomik faktörlerle sıklıkla ilişkilendiriliyor.

Gümüş ons / dolar paritesindeki fiyatlar da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 47.48 dolar, satış fiyatı 47.54 dolar olarak belirlendi. Bu değişim, günlük %1.15'lik bir artış anlamına geliyor. Doların döviz kurlarındaki dalgalanmaları, gümüşün fiyatlandırmasını etkiliyor. Bu nedenle, gümüş alım satımı yapacak yatırımcıların dolar durumunu dikkate alması önem taşıyor.

Gümüş gram fiyatında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Saat 10:00 itibarıyla gram fiyatı 76.9615 TL alış, 77.0587 TL satış olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi ise %1.21 olarak belirlendi. Gümüş gram fiyatlarının yükselmesi, yerel yatırımcıları cezbetme potansiyeline sahip.

Gümüş fiyatlarındaki artış, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. 17 Kasım 2026'da yaşanan bu yükseliş, ekonomik koşullar ve yatırımcı psikolojisi üzerinde etkili. Yatırım yapılmayı düşünenler, bu durumu dikkatle izlemeli.