Bugünkü gümüş fiyatı! 18 Ekim Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 18 Ekim 2026 tarihinde önemli bir dalgalanma göstermektedir. Piyasada yaşanan son gelişmeler ve ekonomik veriler bu dalgalanmayı etkilemektedir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları 2817.62 TL'den alım, 2825.22 TL'den satım olarak işlem görmektedir. Bu bilgiler, gümüşün değerinin gün içerisinde -0.68 oranında düştüğünü ortaya koymaktadır. Bu durum, yatırımcılar arasında gümüşün uzun vadeli değeri hakkında spekülasyonlar yaratmaktadır.

Gümüş onsunun Dolar cinsinden fiyatları da dikkat çekicidir. Alış fiyatı 56.94 Dolar, satış fiyatı 57.01 Dolar olarak belirlenmiştir. Bu veriler, gümüşün Dolar karşısındaki değerinde -0.78 oranında bir değişiklik olduğunu göstermektedir. Dolar bazındaki düşüş, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ve Dolar endeksi ile ilişkilidir.

Gümüşün gram cinsinden fiyatları da yatırımcılar için önemli bilgiler sunmaktadır. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gramının alış fiyatı 90.6528 TL, satış fiyatı 90.7643 TL olarak kaydedilmiştir. Bu değerler, gümüş gramında -0.67 oranında bir değişim olduğunu göstermektedir. Gümüş gram fiyatlarının dalgalı seyretmesi, diğer değerli madenlerle bağlantısından ve yerel piyasa koşullarından etkilenmektedir.

Tüm bu veriler, gümüş piyasalarının yönü hakkında önemli ipuçları sunmaktadır. Analistler, bu küçük düşüşlerin nedenlerini ve muhtemel etkilerini değerlendirmeye devam etmektedir. Yatırımcıların dalgalanmalara karşı dikkatli olmaları önemlidir. Risk yönetimi stratejilerinin gözden geçirilmesi faydalı olacaktır. Gümüş, geçmişte olduğu gibi, bu dönemde de yatırımcıların ilgisini çeken bir değerli maden olma özelliklerini sürdürmektedir.