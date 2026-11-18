Gümüş fiyatları, 18 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yatırımcıların dikkatini çekiyor. Piyasa dinamikleri, fiyatları etkileyen faktörlerle şekilleniyor. Saat 10:00'da gümüş ons fiyatı, alışta 2321.48 TL, satışta ise 2325.26 TL olarak belirlenmiştir.

Gümüşün ons fiyatıyla birlikte, ons/dolar kuru da dikkat çekiyor. Gümüş ons/dolar cinsinden alış fiyatı 46.04, satış fiyatı ise 46.09 olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi ise -2.52 olarak görülmektedir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, gümüş fiyatlarının genel trendini etkilemeye devam edecektir.

Gümüş gram fiyatları da piyasa hareketliliğini yansıtıyor. Saat 10:00 itibarıyla gram fiyatı 74.6639 TL alış, 74.745 TL satış olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi -2.47 şeklinde kaydedilmiştir. Bu düşüş, yatırımcıların gümüşü güvenli liman olarak değerlendirmelerini etkiliyor.

Gümüş fiyatlarındaki gelişmeler, global ekonomik verilerden etkilenmektedir. Faiz oranları ve enflasyon gibi faktörler de önemli bir rol oynamaktadır. Yatırımcılar, gümüş piyasasındaki değişimleri anlayabilmek için dikkatli analiz yapmalıdır. 18 Kasım 2026 tarihli veriler, gümüşün gelecekteki seyrine dair önemli bir gösterge olmaya devam edecektir. Gümüşün yatırım araçları arasındaki yeri, piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.