Bugünkü gümüş fiyatı! 19 Ekim Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

19 Ekim 2026 itibarıyla gümüş fiyatları dikkat çekici bir artış göstermektedir. Bu durum, hem yatırımcılar hem de piyasalar açısından önemlidir. Saat 10:00’da belirlenen fiyatlar, gümüşe olan talebin sürdüğünü göstermektedir. Ayrıca piyasalardaki dalgalanmaların etkisini de ortaya koymaktadır.

Gümüş ons fiyatı 2855.89 TL olarak alışta kaydedilmiştir. Satış fiyatı ise 2858.96 TL olarak belirlenmiştir. Bu değerler, günlük değişim yüzdesi olarak %1.28’lik bir artışı ortaya koymaktadır. Yatırımcıların gümüşe olan ilgisi artmaktadır. Piyasalardaki dalgalanma da gözler önündedir. Gümüşün değerinin artması ekonomik belirsizliklerde cazip fırsatlar sunmaktadır.

Gümüşün ons/dolar fiyatı alışta 57.64 dolar olarak kaydedilmiştir. Satış fiyatı 57.69 dolardır. Günlük değişim yüzdesi ise %1.21’dir. Dolar bazındaki bu artışlar uluslararası piyasalardaki gelişmelerle şekillenmektedir. Gümüşün dolar karşısındaki değeri yatırımcılar için önemli bir gösterge olmuştur. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar gümüşün global piyasalardaki konumunu etkilemektedir.

Gümüş gram fiyatları da değişim göstermektedir. Alış fiyatı 91.8265 TL, satış fiyatı ise 91.9061 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi %1.26’lık bir artışı göstermektedir. Gümüşün gram fiyatındaki bu yükseliş, yerel piyasaların tepkisini yansıtmaktadır. Yatırımcıların genel ekonomik duruma olan yaklaşımı bu durumu etkilemektedir.

Gümüş fiyatlarındaki artışlar, piyasalar üzerinde önemli etkilere yol açmaktadır. Bu durum, yatırımcılar için çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Gümüş, değer saklama aracı olarak belirsiz dönemlerde daha fazla tercih edilmektedir. Gözler ilerleyen günlerde gümüş piyasalarının nasıl şekilleneceğine çevrilecektir.