Gümüş piyasasında 19 Kasım 2026 tarihinde dikkat çekici bir hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatlarında belirli bir artış yaşandı. Gümüş Ons fiyatı, alış yönünde 2285.39 TL'den işlem görmekte. Satış fiyatı ise 2290 TL seviyesine çıkmış durumda. Günlük değişim oranı %0.65 olarak kaydedildi. Bu artış, yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.

Gümüş Ons/Dolar fiyatlarına baktığımızda, alış fiyatı 45.3 Dolar, satış fiyatı ise 45.36 Dolar seviyelerinde. Bu durum, gümüşün uluslararası piyasalardaki değerinin arttığını göstermektedir. Günlük değişim yüzdesi burada %0.58 olarak belirtildi. Dolar bazındaki fiyatlar, gümüş piyasasındaki durumu analiz etmek açısından önem taşımaktadır.

Gümüş Gr fiyatları da artışların etkisiyle yükseliş göstermekte. Alış fiyatı 73.5007 TL, satış fiyatı ise 73.598 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar üzerinden yapılan değerlendirmelerde günlük değişim yüzdesi %0.64'tür. Gümüş Gr fiyatlarındaki bu artış, mücevherat ve yatırım amaçlı alımları etkileyebilir.

Gümüş fiyatları piyasasında 19 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yükseliş trendi devam ediyor. Bu durum, yatırımcılar için fırsatlar sunmaktadır. Piyasada gelecek günlerde nasıl bir yön alacağı merakla bekleniyor. Gümüş, endüstriyel kullanımlarının yanı sıra yatırım aracı olarak önemini korumakta.