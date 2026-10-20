Bugünkü gümüş fiyatı! 20 Ekim Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında hareketlilik sürüyor. 20 Ekim 2026 tarihinde, saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları dikkatleri çekiyor. Gümüş onsun alış fiyatı 2852.81 TL, satış fiyatı ise 2856.55 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, gümüşün günlük değişim oranının %0.95 olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar, bu yükselişi etkileyen dinamikleri inceliyor.

Gümüşün ons/dolar cinsinden fiyatı da önemli bir değişim gösteriyor. Alış fiyatı 57.55 dolar, satış fiyatı 57.60 dolar olarak kaydedilmiştir. Bu alandaki günlük değişim oranı %0.86 düzeyindedir. Yüksek hacimli işlemler, gümüş fiyatlarının artış eğilimini sürdürmeye yardımcı olabilir.

Gümüşün gram fiyatı yatırımcılara güven vermeye devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla, gram gümüşün alış fiyatı 91.7301 TL, satış fiyatı ise 91.8098 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim oranı %0.94 seviyesinde kalmıştır. Gümüşün gram fiyatındaki bu artış, yatırımcıların gümüşü değer saklama aracı olarak görmelerine katkı sağlar.

Gümüş piyasasındaki olumlu gelişmeler, piyasa dinamikleri ile ekonomik faktörlerden etkileniyor. Yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin artması beklenmektedir. Yüksek fiyatlar, gümüşün alternatif yatırım araçları arasındaki konumunu sorgulamaya itiyor. Gümüş fiyatlarındaki bu yükseliş, gelecekteki fiyat hareketleri açısından önemli bir gösterge olabilir.