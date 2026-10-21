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Bugünkü gümüş fiyatı! 21 Ekim Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 21 Ekim 2026 tarihinde dalgalı bir seyir izliyor. Saat 10:00 itibarıyla ons fiyatı 2833.35 TL düzeyinde işlem görürken, günlük değişim % -1.38 olarak kaydedildi. Gümüş ons/Dolar paritesi 57.18 Dolar’a geriledi. Gram gümüş ise 91.1855 TL'den satılmakta. Yatırımcılar için bu düşüş, dikkatli olmalarını gerektiriyor. Piyasanın takibi ise stratejik kararlar için kritik öneme sahip.

Bugünkü gümüş fiyatı! 21 Ekim Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 21 Ekim 2026 tarihinde yatırımcılar için önemli bir gün yaşatıyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı, alışta 2833.35 TL, satışta ise 2836.67 TL olarak belirlendi. Bu verilere göre günlük değişim yüzdesi % -1.38 seviyesinde kaydedildi. Gümüş fiyatlarındaki düşüş, yatırımcıların dikkatli olmalarını gerektiriyor.

Gümüş Ons/Dolar paritesi de piyasalarda önemli bir fiyatlamaya sahip. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alışta 57.13 Dolar, satışta 57.18 Dolar olarak işlem görmekte. Bu paritede günlük değişim yüzdesi % -1.47 olarak kaydedildi. Düşüş, piyasalardaki belirsizliğe dikkat çekiyor.

Gram gümüş fiyatları da aynı şekilde etkilenmiş durumda. Gram gümüşün alış fiyatı 91.1057 TL, satış fiyatı ise 91.1855 TL olarak belirlendi. Burada da günlük değişim yüzdesi % -1.38 seviyesinde gerçekleşti. Bu durum gümüşün genel pazar dinamikleri üzerinde olumsuz etki oluşturuyor.

Bu verilere göre, 21 Ekim 2026 gümüş piyasasının düşüş eğiliminde olduğu görülüyor. Yatırımcıların daha dikkatli adımlar atması önem taşıyor. Piyasanın yakından takip edilmesi büyük bir önem arz ediyor. Gümüş fiyatlarındaki dalgalanmalar, ticaret stratejileri ve yatırım kararları için kritik bir bilgi kaynağı sunuyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 21 Ekim Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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