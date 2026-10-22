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Bugünkü gümüş fiyatı! 22 Ekim Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 22 Ekim 2026 tarihi itibarıyla önemli dalgalanmalar gözlemlendi. Gümüş ons fiyatları, hem TL hem de dolar bazında düşüş yaşadı. Bugün saat 10:00 itibarıyla gümüş alış fiyatı 2788.2 TL, satış fiyatı 2791.42 TL olarak belirlendi ve günlük değişim yüzdesi -2.92 oldu. Bu durum yatırımcılarda belirsizlik yaratırken, bazıları için fırsat olarak değerlendiriliyor. Gümüş fiyatlarına yönelik gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 22 Ekim Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Günlük Gelişmeler

22 Ekim 2026 tarihinde gümüş piyasasında önemli değişimler yaşandı. Saat 10:00 itibariyle gümüş ons fiyatları belirgin bir gerileme gösterdi. Alış fiyatı 2788.2 TL, satış fiyatı 2791.42 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi -2.92 olarak kaydedildi. Bu düşüş, yatırımcıların dikkatini gümüş piyasasına yönlendirdi.

Gümüş ons/dolar paritesi de benzer bir durumu yansıtıyor. Alış fiyatı 56.19 Dolar, satış fiyatı 56.24 Dolar olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi -3.05 olarak belirlendi. Dolar bazında gümüş fiyatlarındaki bu düşüş, küresel piyasalardaki dalgalanmalarla ilişkilendiriliyor.

Gümüş gram fiyatları açısından durum olumsuz bir seyir izliyor. Alış fiyatı 89.6524 TL, satış fiyatı ise 89.7322 TL olarak saptandı. Bu fiyatlar, günlük yüzde -2.92'lik bir değişim sunuyor. Gümüş gram fiyatlarının düşmesi, yatırımcılarda belirsizlik yaratıyor. Bazı yatırımcılar ise bu durumu fırsat olarak değerlendirerek alım yapmayı düşünüyor.

Gümüş fiyatlarındaki bu genel düşüş, piyasada yaşanan belirsizliğe dayanıyor. Küresel ekonomik koşullar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar da etkili. Gümüş, hem yatırım aracı hem de endüstriyel kullanım açısından önemli bir metal. Ancak bu tür dalgalanmalar, yatırımcıları dikkatli bir strateji geliştirmeye zorunlu kılıyor. Önümüzdeki günlerde gümüş piyasasındaki gelişmeler merakla takip edilecek.

Bugünkü gümüş fiyatı! 22 Ekim Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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