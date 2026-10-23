Bugünkü gümüş fiyatı! 23 Ekim Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 23 Ekim 2026 tarihinde piyasada dalgalandı. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları alışta 2684.66 TL, satışta ise 2687.48 TL olarak belirlendi. Bu değerler, günlük değişim yüzdesinde -0.93 olarak kaydedildi. Piyasa yatırımcıların dikkatini çekerken, fiyatlardaki düşüş belirsizlik yaratabilir.

Gümüşün ons/dolar cinsinden fiyatı alışta 53.98 dolar, satışta ise 54.03 dolar olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesindeki -1.1 değerine dikkat etmek gerekiyor. Bu durum, gümüşün global piyasalardaki etkisini ve talepteki değişiklikleri vurguluyor.

Gümüş gram cinsinden fiyatlar 86.3172 TL alış ve 86.3972 TL satış olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi yine -0.93 olarak güncellendi. Bu veriler, gümüş piyasasına olan ilginin devam ettiğini gösteriyor. Ancak kısa vadeli dalgalanmalar yatırımcılar için risk oluşturabilir.

Yatırımcıların gümüş piyasasındaki güncel durumu yakından takip etmesi önemlidir. Piyasa koşullarındaki sürekli değişimler gümüş fiyatları üzerinde etkili olacaktır. Bu nedenle dikkatli analizler yapmak gerekecektir.