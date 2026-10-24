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Bugünkü gümüş fiyatı! 24 Ekim Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

24 Ekim 2026, gümüş piyasalarında önemli değişimlerin yaşandığı bir gün oldu. Gümüş ons fiyatları alışta 2672.93 TL, satışta 2684.34 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi -1.2 olarak açıklandı. Gümüşün gram fiyatları ise alışta 86.0782 TL, satışta 86.1581 TL seviyelerinde işlem gördü. Yatırımcılar bu düşüş nedeniyle portföylerini gözden geçirirken, döviz dalgalanmalarının gümüş fiyatları üzerindeki etkisi dikkat çekti.

Bugünkü gümüş fiyatı! 24 Ekim Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 24 Ekim 2026 tarihinde önemli değişimler yaşandı. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları dikkat çekici rakamlarla gündeme geldi. Gümüş ons fiyatları, alış fiyatı 2672.93 TL, satış fiyatı 2684.34 TL olarak belirlendi. Bu, günlük değişim yüzdesinin -1.2 olduğunu gösteriyor. Gümüş ons fiyatlarındaki bu düşüş, yatırımcıların portföylerini gözden geçirmesine neden oldu.

Gümüş ons/dolar paritesi ise alış fiyatı 53.88 dolar, satış fiyatı 53.93 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bu fiyatlar, gümüş ile dolar arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Ayrıca, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların gümüş fiyatları üzerindeki etkisi de dikkat çekiyor.

Gümüş gram fiyatları, alış fiyatı 86.0782 TL, satış fiyatı 86.1581 TL olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi -1.2 olarak duyuruldu. Gümüş gram fiyatlarındaki düşüş, yatırımcıların kısa vadeli stratejilerini gözden geçirmelerini sağlayabilir.

Günlük gümüş fiyatları ve değişim yüzdeleri, yatırımcılar için önemli göstergelerdir. Ayrıca, genel piyasa dinamiklerini anlamak için de kritik bir rol oynamaktadır. 24 Ekim 2026 tarihi, gümüş fiyatlarının izlenmesi gereken önemli bir gün olarak öne çıkmaktadır. Piyasalardaki dalgalanmalar, yatırımcıların karar alma süreçlerini etkileyebilir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 24 Ekim Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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