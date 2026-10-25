Bugünkü gümüş fiyatı! 25 Ekim Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları 25 Ekim 2026 itibarıyla dikkat çekici bir seyir izliyor. Piyasalardaki dalgalanmalar etkili oluyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alış ve satış noktalarında aşağı yönlü bir değişim gösteriyor. Alış fiyatı 2672.93 TL, satış fiyatı ise 2684.34 TL olarak belirlenmiş. Bu durum, günlük bazda %1.2’lik bir düşüşü temsil ediyor. Gümüş ons fiyatlarındaki gerileme, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Piyasa koşulları üzerine sorgulamalar başlıyor.

Gümüş ons fiyatlarının yanı sıra, gümüş ons/dolar paritesinde dikkat çeken değişimler kaydediliyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons/dolar alış fiyatı 53.88 dolar, satış fiyatı ise 53.93 dolar olarak belirlenmiş. Burada da %1.28’lik bir günlük düşüş söz konusu. Bu fiyatlar, döviz kurlarının etkisiyle gümüş yatırımcılarının kararlarını belirlemede kritik rol oynayabilir.

Gümüş gram fiyatları da piyasada önemli bir yer tutuyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram alış fiyatı 86.0782 TL, satış fiyatı ise 86.1581 TL şeklinde. Gümüş gram fiyatlarındaki günlük değişim, %1.2 düzeyinde gerileme ile öne çıkmaktadır. Bu dalgalanmalar, yatırımcıların gümüşe olan talebini etkiliyor. Stratejilerini de doğrudan etkileyebilir.

Tüm bu veriler ışığında, gümüş fiyatları düşüş gösteriyor. Yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiği açık. Piyasalardaki belirsizlikler, gümüşün yanı sıra diğer değerli metallerin fiyatlarını da etkiliyor. Gümüş yatırımcıları için bu dönem, dikkat ve stratejik planlama gerektiriyor.