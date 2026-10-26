Bugünkü gümüş fiyatı! 26 Ekim Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

26 Ekim 2026 tarihinde gümüş piyasasında hareketli bir sabah yaşanıyor. Saat 10:00 itibariyle gümüş fiyatları dikkatleri üzerine çekiyor. Gümüş Ons fiyatı alışta 2676.35 TL, satışta ise 2680.56 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim yüzdesi -0.01 ile hafif bir gerileme gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların dalgalanmaları izlemeye devam etmesini gerektiriyor.

Gümüş Ons fiyatı Dolar ile değerlendirildiğinde alış fiyatı 53.81 Dolar, satış fiyatı 53.86 Dolar. Günlük değişim yüzdesi -0.13 ile sınırlı bir düşüş gösteriyor. Bu rakamlar, uluslararası piyasalardaki gümüş talebinin nasıl seyrettiği hakkında ipuçları veriyor. Döviz kurlarının gümüş fiyatları üzerindeki etkisi önemli bir analiz konusunu oluşturuyor.

Gümüş gram fiyatları da dikkat çekiyor. Gümüş gram alış fiyatı 86.0884 TL, satış fiyatı ise 86.1684 TL. Günlük değişim yüzdesi pozitif bir eğilimle 0.01 olarak kaydedildi. Bu durum, yerel piyasalarda gümüş alım satımına yönelik bir artış yaşanabileceğine işaret ediyor. Yatırımcılar, gram fiyatının gidişatını etkileyen pek çok faktörü göz önünde bulundurmalı.

26 Ekim 2026 tarihi itibariyle gümüş fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Yatırımcıların ilerleyen günlerde bu fiyat hareketlerini yakından takip etmeleri gerekecek. Gümüş, alım ve satımda önemli bir değer saklama aracı olmaya devam ediyor. Döviz kurundaki değişiklikler ve piyasa dinamikleri, gümüş fiyatları üzerindeki etkisini sürdürecektir.