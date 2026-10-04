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Bugünkü gümüş fiyatı! 4 Ekim Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları 4 Ekim 2026 itibarıyla dikkat çekici dalgalanmalar göstermektedir. Gümüş ons fiyatı 2704.84 TL alış, 2707.98 TL satış değeriyle işlem görmektedir. Dolar bazında ise gümüş fiyatları alışta 60.37 dolar, satışta 60.40 dolar olarak kaydedilmiştir. Gram gümüş fiyatları 95.3492 TL alış, 95.3966 TL satış seviyesindedir. Yatırımcıların piyasa belirsizliklerini gözeterek bu değişikliklere dikkat etmesi önem arz etmektedir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 4 Ekim Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

4 Ekim 2026 itibarıyla gümüş fiyatlarında dikkat çekici dalgalanmalar görülmektedir. Saat 10:00’da gümüş ons fiyatı 2704.84 TL alış, 2707.98 TL satış fiyatı ile işlem görmektedir. Günlük değişim yüzdesi -2.13 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, yatırımcı ilgisinin zayıflamakta olduğunu göstermektedir. Ayrıca piyasa belirsizliklerle doludur.

Gümüş ons fiyatlarını dolar cinsinden de incelemek gereklidir. Dolar cinsinden alış fiyatı 60.37, satış fiyatı ise 60.40 dolardır. Bu alandaki günlük değişim yüzdesi -0.98 olarak belirlenmiştir. Dolar bazındaki fiyatlardaki bu gerileme, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalardan etkileniyor olabilir.

Gümüş gram fiyatları da dikkat çekici bir durum sergilemektedir. Gram gümüş alış fiyatı 95.3492 TL, satış fiyatı ise 95.3966 TL'dir. Günlük değişim yüzdesi -0.92 olarak kaydedilmiştir. Gümüş gram fiyatındaki düşüş, yerel piyasalarda kayda değer bir eğilim göstermektedir.

Gümüş fiyatlarının genel olarak düşüş eğiliminde olduğu anlaşılmaktadır. Yatırımcıların bu dalgalanmalara dikkat etmesi önemlidir. Piyasa koşullarını iyi analiz etmek gereklidir. Belirsizlikler ve fiyat değişimleri, gümüş yatırımı yapacaklar için önemli unsurlar arasında yer alır.

Bugünkü gümüş fiyatı! 4 Ekim Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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