Bugünkü gümüş fiyatı! 5 Ekim Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

5 Ekim 2026'da gümüş piyasasında dikkat çekici fiyat hareketleri görülüyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları alış 3012.26 TL, satış 3015.98 TL seviyelerinde. Bu veriler, gümüş ons fiyatlarında günlük %1.61'lik bir yükseliş olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar için bu durum, gümüşün değerinin artması yönünde bir sinyal olarak değerlendirilebilir.

Gümüş ons / dolar fiyatları da merak konusu. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons / dolar alış fiyatı 61.28 dolar, satış fiyatı ise 61.34 dolar. Bu fiyatlar, günlük %1.54'lük bir artışı ifade ediyor. Dolar bazındaki bu artış, uluslararası piyasalarla etkileşimde bulunan yatırımcılar için önem taşıyor.

Gümüş gram fiyatları da dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 96.8566 TL, satış fiyatı ise 96.9514 TL olarak kaydedildi. Günlük değişim oranı ise %1.63 olarak hesaplandı. Gümüş gram fiyatlarındaki artış, piyasa dinamiklerinin değiştiği ve talebin arttığına işaret ediyor.

Gümüş piyasasındaki olumlu tablolar, yatırımcıların ilgisini artırıyor. Piyasanın geleceği hakkında olumlu beklentilere yol açıyor. Gümüş, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman olarak görülüyor. Bu nedenle, bu tür fiyat artışları yatırımcılar tarafından dikkate alınmalı. Önümüzdeki günlerde gümüş fiyatlarının nasıl şekilleneceği merak konusu. Piyasanın genel trendinin hangi yöne ilerleyeceği ise belirsizliğini koruyor.