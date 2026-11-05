Bugünkü gümüş fiyatı! 5 Kasım Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş, jeopolitik belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmalar karşısında değerli bir yatırım aracı olarak öne çıkmaktadır. 5 Kasım 2026 tarihinde, gümüşün ons fiyatları piyasa katılımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı, alış 2641.32 TL, satış 2644.72 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, gümüş yatırımcıları için günlük %1.14'lük bir artışı temsil etmektedir.

Gümüşün ons/dolar fiyatları da önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons/dolar alış fiyatı 52.78 dolar, satış fiyatı ise 52.84 dolar olarak kaydedilmiştir. Günlük değişim oranı %1.07 olarak belirlenmiştir. Bu durum, uluslararası piyasalarda gümüş fiyatlarının döviz kuruna paralel hareket ettiğini göstermektedir.

Gümüşün gram fiyatı da yatırımcılar için dikkat çekici bir başka göstergedir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gramı fiyatı, alış 84.9249 TL, satış 85.0214 TL olarak belirlenmiştir. Bu, günlük %1.15'lik bir artış gösterdiği anlamına geliyor. Gümüş gram fiyatındaki bu artış, yatırımcıların gümüşe olan talebinin devam ettiğini yansıtıyor.

Piyasalardaki bu dalgalanmalar, gümüş ve değerli metallerin bir güvenli liman aracı olarak görülmesine işaret ediyor. Ekonomik belirsizlikler, enflasyon endişeleri ve genel piyasa koşulları, yatırımcıların gümüşe yönelmesini sağlıyor. Bu durum, fiyatların yükselmesine neden olmaktadır. Yatırımcılar, bu gibi durumlarda gümüşü portföylerinde dengeleme aracı olarak değerlendirebilirler. 5 Kasım 2026 tarihinde gümüş fiyatları, piyasa dinamiklerini izleyen yatırımcıların ilgisini çekmeye devam edecek gibi görünüyor.