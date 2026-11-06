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Bugünkü gümüş fiyatı! 6 Kasım Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 6 Kasım 2026 itibarıyla önemli gelişmeler yaşanıyor. Gümüş ons fiyatları alışta 2585.7 TL, satışta 2589.56 TL olarak belirlenirken, günlük değişim oranı % -0.6 olarak kaydedildi. Dolar bazında gümüş fiyatları ise alışta 51.56 dolar, satışta 51.62 dolar seviyesinde. Gümüş gram fiyatları da dikkat çekiyor. Yatırımcılar için risk ve fırsatlar barındıran bu durum, piyasa trendlerine göz atılmasını gerektiriyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 6 Kasım Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında önemli gelişmeler yaşanıyor. 6 Kasım 2026 tarihinde, saat 10:00 itibarıyla belirlenen fiyatlar merakla takip ediliyor. Gümüş ons fiyatları, alış fiyatı 2585.7 TL, satış fiyatı ise 2589.56 TL olarak belirlenmiş. Günlük değişim oranı % -0.6 oldu. Bu durum, gümüş yatırımı yapanlar için dikkat çeken bir trend gösteriyor. Piyasada bir duraklama dönemine işaret edebilir.

Dolar cinsinden gümüş ons fiyatları da önemli. 6 Kasım 2026 itibarıyla, alış fiyatı 51.56 dolar, satış fiyatı ise 51.62 dolar olarak görülüyor. Günlük değişim oranı % -0.81 olarak kaydedildi. Dolar bazındaki dalgalanmalar, global piyasalardaki eğilimlerden etkileniyor. Bu nedenle, yatırımcıların dikkatini çeken bir unsur oluşturuyor.

Gümüşün gram fiyatları da gün içinde dikkat çekici. Saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 83.1439 TL, satış fiyatı ise 83.2407 TL olarak belirtildi. Günlük değişim oranı % -0.59 oldu. Bu durum yatırımcıların gümüş piyasalarına olan ilgisini etkiliyor.

Gümüş fiyatlarının düşüş eğilimi gösterdiği bu gün, yatırımcılar için fırsatlar sunuyor. Ancak riskler de barındırıyor. Dikkatli olmak ve piyasa trendlerini gözlemlemek gerekiyor. Gümüş, global ekonomi ve arz-talep dengesine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Yatırım kararlarınızı alırken, önümüzdeki günlerdeki olası değişimleri dikkate almanız önemli.

Bugünkü gümüş fiyatı! 6 Kasım Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
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