Bugünkü gümüş fiyatı! 8 Kasım Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 8 Kasım 2026 sabahı yatırımcılar için dikkat çekici veriler sunuyor. Saat 10:00'da gümüş ons fiyatları alış 2603.87 TL, satış 2607.2 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi ise %0.09 olarak kaydedildi. Bu hafif artış, gümüş talebinin devam ettiğini gösteriyor. Ayrıca piyasa koşulları da bu durumu etkiliyor.

Gümüşün ons/dolar cinsinden fiyatları da önemli bir gösterge. Saat 10:00 itibarıyla, gümüş ons/dolar alış 51.93 USD, satış 51.98 USD olarak verildi. Günlük değişim yüzdesinde ise %0.12'lik bir düşüş gözlemleniyor. Bu durum, dolar cinsinden gümüşün dalgalı seyrini yansıtıyor. Ayrıca genel piyasa koşullarıyla ilgili faktörlerin de etkisi var.

Gümüş gram fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu sabah itibarıyla gram gümüş alış fiyatı 83.7276 TL, satış fiyatı ise 83.8082 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %0.09 olarak kaydedildi. Bu durum, gümüşe olan talebin sürdüğünü gösteriyor. Stabil fiyatların piyasa üzerindeki etkileri de dikkat çekiyor.

Gümüş yatırımcıları, özellikle artan enflasyon nedeniyle kaygılı. Belirsiz ekonomik koşullar, gümüşün güvenli bir liman olarak görülmesine neden oluyor. Bu nedenle, fiyatların ne yönde ilerleyeceği merak ediliyor. Piyasa dinamikleri ve yatırım stratejileri, gümüş alım satımında belirleyici rol oynamaya devam ediyor. Gelecekte de gümüş, yatırımcıların ilgisini çeken değerli bir maden olmayı sürdürecektir.