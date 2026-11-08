FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Bugünkü gümüş fiyatı! 8 Kasım Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 8 Kasım 2026 sabahında yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Gümüş ons fiyatı alış 2603.87 TL, satış ise 2607.2 TL olarak belirlenirken, günlük değişim %0.09 oranında artış gösterdi. Dolar cinsinden ons fiyatı da dalgalı bir seyir izliyor. Gram gümüş alış fiyatı 83.7276 TL, satış fiyatı ise 83.8082 TL olarak kaydedildi. Artan enflasyon nedeniyle yatırımcıların belirsiz ekonomik koşullara karşı dikkatli olduğu gözlemleniyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 8 Kasım Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?
Aleyna Türkmen

Gümüş fiyatları, 8 Kasım 2026 sabahı yatırımcılar için dikkat çekici veriler sunuyor. Saat 10:00'da gümüş ons fiyatları alış 2603.87 TL, satış 2607.2 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi ise %0.09 olarak kaydedildi. Bu hafif artış, gümüş talebinin devam ettiğini gösteriyor. Ayrıca piyasa koşulları da bu durumu etkiliyor.

Gümüşün ons/dolar cinsinden fiyatları da önemli bir gösterge. Saat 10:00 itibarıyla, gümüş ons/dolar alış 51.93 USD, satış 51.98 USD olarak verildi. Günlük değişim yüzdesinde ise %0.12'lik bir düşüş gözlemleniyor. Bu durum, dolar cinsinden gümüşün dalgalı seyrini yansıtıyor. Ayrıca genel piyasa koşullarıyla ilgili faktörlerin de etkisi var.

Gümüş gram fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu sabah itibarıyla gram gümüş alış fiyatı 83.7276 TL, satış fiyatı ise 83.8082 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %0.09 olarak kaydedildi. Bu durum, gümüşe olan talebin sürdüğünü gösteriyor. Stabil fiyatların piyasa üzerindeki etkileri de dikkat çekiyor.

Gümüş yatırımcıları, özellikle artan enflasyon nedeniyle kaygılı. Belirsiz ekonomik koşullar, gümüşün güvenli bir liman olarak görülmesine neden oluyor. Bu nedenle, fiyatların ne yönde ilerleyeceği merak ediliyor. Piyasa dinamikleri ve yatırım stratejileri, gümüş alım satımında belirleyici rol oynamaya devam ediyor. Gelecekte de gümüş, yatırımcıların ilgisini çeken değerli bir maden olmayı sürdürecektir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 8 Kasım Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araç sahipleri dikkat! 1.000 TL yerine 60 bin TL ödemeyinAraç sahipleri dikkat! 1.000 TL yerine 60 bin TL ödemeyin
Bakan Yumaklı 'kırmızı çizgimiz' diyerek açıkladı: 116 bin 815 gıda denetimiBakan Yumaklı 'kırmızı çizgimiz' diyerek açıkladı: 116 bin 815 gıda denetimi

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polonya'da 6 kişiyi öldüren saldırganın evinde 3 ceset bulundu

Polonya'da 6 kişiyi öldüren saldırganın evinde 3 ceset bulundu

Saldırıdan kurtulan öğretmen: 'Yapma' diye bağırdım

Saldırıdan kurtulan öğretmen: 'Yapma' diye bağırdım

Galatasaray'dan zirve mesajı! Amedspor karşısında hata yapmadı

Galatasaray'dan zirve mesajı! Amedspor karşısında hata yapmadı

Yeşilçam'ın mankenler kraliçesiydi! Son hali gündem oldu

Yeşilçam'ın mankenler kraliçesiydi! Son hali gündem oldu

Bakan Şimşek enerji krizi açıklaması!

Bakan Şimşek enerji krizi açıklaması!

BDDK Başkan Yardımcısı gözaltına alındı! Fon soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı

BDDK Başkan Yardımcısı gözaltına alındı! Fon soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.