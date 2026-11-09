Bugünkü gümüş fiyatı! 9 Kasım Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

9 Kasım 2026'da gümüş fiyatları dikkat çekici bir seyir izliyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı 2634.11 TL'den işlem görüyor. Satış fiyatı ise 2638.04 TL. Gümüş ons fiyatındaki günlük değişim yüzdesi 1.17 olarak kaydedildi. Yatırımcıların bu değerler üzerinden alım satım stratejileri oluşturmaları bekleniyor.

Gümüşün ons fiyatları dolara göre başka bir bakış açısı sunuyor. Alış fiyatı 52.5 Dolar, satış fiyatı ise 52.56 Dolar. Günlük değişim yüzdesi ise %1.12 seviyesinde ölçülüyor. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar, bu fiyatları etkiliyor. Yatırımcılar için önemli bir analiz aracı oluşturuyor.

Gümüşün gram bazındaki fiyatları da yatırımcılar açısından önemli. Gram gümüş alış fiyatı 84.7014 TL, satış fiyatı ise 84.7982 TL. Bu fiyatlar, 1.18’lik günlük değişim yüzdesi ile birlikte değerlendiriliyor. Gümüş yatırımcılarının piyasa trendlerini takip etmeleri için dikkate değer veriler sunuyor.

9 Kasım 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları dikkat çekmekte. Özellikle günlük değişim yüzdeleri yatırımcıların ilgisini çekiyor. Gümüş, yatırım portföylerinin çeşitlendirilmesi için önemli bir varlık olmaya devam ediyor. Piyasalardaki gelişmelerle birlikte fiyat dalgalanmaları da izlenmeli. Yatırımcıların bu verileri göz önünde bulundurarak stratejiler geliştirmeleri öneriliyor.