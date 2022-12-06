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Hazine bonosu nedir, nasıl alınır? Hazine bonosu hesaplama nasıl yapılır?

06.12.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine bonosu devletin bütçe açıklarının dönemsel olarak finanse edebilmesini sağlamak için çıkardığı borçlanma senetleridir. Devlet güvencesi ile sabit getiriye ve yüksek likiditeye sahip bir yatırım aracı olarak öne çıkar. Ülkemizde hazine bonosu hazine ve maliye bakanlığı tarafından çıkarılır. Pek çok kişinin merak ettiği hazine bonosu nedir, riskleri nelerdir?

Hazine bonosu nedir, nasıl alınır? Hazine bonosu hesaplama nasıl yapılır?

Hazine bonoları kısaca dönemsel olarak devletin bütçe açıklarını karşılayabilmesi ve aynı zamanda hazinenin geçici olarak nakit ihtiyacını karşılaması için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan, bir yıldan kısa süreli olan borçlanma senetleridir. Farklı özelliklere sahip olan hazine bonoları, devlet tahvillerinden farklıdır. Pek çok avantajının bulunmasının yanı sıra hazine bonolarının bazı riskleri de bulunur.

Hazine bonosu nedir?

Hazine bonosu dönemsel olarak devletin bütçe açıklarını karşılaması için ve hazinenin geçici olarak nakit ihtiyacını karşılaması için ihraç edilir. 1 yıl ve daha uzun vadeye sahip olanlar devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli olanlara hazine bonosu olarak adlandırılır. Çeşitli nedenlerden dolayı öne çıkan senetler ile birlikte fon üzerinden gerekli işlemler sağlanır. Ülkemiz de dahil olmak üzere günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde hazine bonosu kullanılır. Hazine bonosu çeşitli özellikleri ile öne çıkar. Devlete ait bir bono olmasının yanı sıra fon olarak da ifade edilebilir. Hazine bonosu özellikleri:

  • Hazine bonoları "emre muharrer senet" olarak da adlandırılmaktadır.
  • Risksiz bir yatırım aracıdır. Bu sebepten yatırımcılar tarafından yaygın olarak tercih edilir.
  • Hisse senetlerinden farklı olarak herhangi bir ortaklık hakkı doğurmayan hazine bonoları sadece devletten ana para ve faiz miktarı kadar alacak hakkı ortaya çıkarır.
  • Vadeleri bir yılı aşmaz. Hazine bonosu devlet tahvili arasındaki fark da budur. 1 yılı aşan vadeler devlet tahvili sınıfına girer.
  • Bono fiyatı faiz oranıyla zıt bir şekilde çalışır. Faiz oranı düştükçe bono yükselir, faiz yükseldikçe bono düşer.
  • Hazine bonosu alım satım işlemleri bankalar ile yapılabilir.
  • Hazine bonolarının vade süreleri bitene kadar tutulduğunda vade sonunda faiz kazancı ile birlikte geri ödeme garantisi bulunur.

Hazine bonosu riski nedir?

Pek çok avantajı bulunan hazine bonosu riski konusu da merak edilir. Riskler şu şekilde sıralanabilir:

  • Yüksek enflasyon, kur dalgalanmaları gibi piyasa sarsılmaları bono fiyatlarını olumsuz etkiler.
  • Faiz yükselişi bonoların değer kaybetmesini sağlar.
  • Devlet borçlarını ödeyemeyeceğini açıkladığı durumda hazine bonoları geçersiz olarak kabul edilir.

Hazine bonosu nasıl alınır?

Hazine bonosu satın alma işlemleri genellikle bankalar ve aracı kurumlar üzerinden yapılır. Çeşitli avantajları nedeni ile pek çok yatırımcı ve girişimci hazine bonosunu değerlendirir. Gerçek ve tüzel kişiler menkul kıymetler doğrultusunda hazine bonosu alım satım işlemi yapma hakkına sahiptir. Online bankacılıktan, banka şubelerinden ve çağrı merkezlerinden işlemler gerçekleştirilebilir. Hazine bonosu alım satım işlemleri günün 24 saati yapılabilir. Hazine bonosu vade sonuna kadar elde tutulabilir veya faiz oranları değişimlerinden kazanç sağlamak için vadesi dolmadan ikinci el piyasalarda alım satım işlemleri yapılabilir.

Hazine bonosu nasıl hesaplanır?

Hazine bonosu hesaplama işlemi de oldukça kolaydır. Vade bitmeden bozdurulursa, bozdurma günü geçerli olan faiz oranı hesaplanır. Satın alınan gün ile bozdurulan gün faizi farklı olduğu durumda alınması planlanan faiz tutarına göre azalma ya da artma yapılır. Hazine bonosu faiz getirisi şu formül ile hesaplanabilir:

Bono getirisi= (Basit faiz/365) (Anapara/100) Vadeye kalan gün sayısı


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