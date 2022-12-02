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Hazır imkânlar nedir?

02.12.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngilizcesi "Standing Facilities" olan hazır imkanlar, finansal bir terimdir. Merkez bankasının para politikası hedefi çerçevesinde belirlenmiştir. Hazır imkânların genel çerçevesi 1211 sayılı TCMB Kanunu'nun 52, 56 ve 40. maddelerince belirlenmiştir.

Hazır imkânlar nedir?

TCMB’nın para politikası hedeflerince para arzının ve ekonomi likiditesinin etkin şekilde düzenlenmesi amacıyla uygulanır. Banka diğer bankalara ve aracı kurumlara belirli oranlarda faiz ile kısa vadeli Türk lirası borçlanma ve borç verme imkânı "hazır imkânlar" olarak ifade edilir.

Hazır imkânlar nedir?

Ülkemizde Merkez bankası ile nihai kredi merci statüsü ödeme sistemlerindeki aksama oluşturan geçici likidite sıkışıklıklarını ve finans piyasalarının akıcı bir şekilde çalışmasını engelleyen teknik ödeme sorunlarını gidermek için kredi imkânı sağlar. Bu imkânlar arasında "Hazır imkânlar" adı verilen kısa vadeli borçlanma modeli de yer alır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından sunulan hazır imkânlar şöyledir:

  • Türk lirası depo borç alma ve borç verme
  • Gün içi likidite (GİL) imkânı
  • Geç likidite penceresi (GLP) işlemleri (LON)
  • Likidite desteği kredisi
  • BİST bünyesinde sağlanan repo ve ters repo imkânı
  • Piyasa yapıcısı bankalara sağlanan likidite imkânı

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