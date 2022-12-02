TCMB’nın para politikası hedeflerince para arzının ve ekonomi likiditesinin etkin şekilde düzenlenmesi amacıyla uygulanır. Banka diğer bankalara ve aracı kurumlara belirli oranlarda faiz ile kısa vadeli Türk lirası borçlanma ve borç verme imkânı "hazır imkânlar" olarak ifade edilir.

Hazır imkânlar nedir?

Ülkemizde Merkez bankası ile nihai kredi merci statüsü ödeme sistemlerindeki aksama oluşturan geçici likidite sıkışıklıklarını ve finans piyasalarının akıcı bir şekilde çalışmasını engelleyen teknik ödeme sorunlarını gidermek için kredi imkânı sağlar. Bu imkânlar arasında "Hazır imkânlar" adı verilen kısa vadeli borçlanma modeli de yer alır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından sunulan hazır imkânlar şöyledir: