60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu! Şekerleme devi iflas etti

Şirketlerden iflas ve kondordato haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye'nin gıda imalatı sektöründe 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Lolliboni Gıda Sanayi A.Ş., iflas etti.

Bakırköy 1. İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilanla Lolliboni Gıda Sanayi A.Ş.'nin iflas sürecine ilişkin sıra cetvelinin hazırlandığı duyuruldu.

Söz konusu ilanda, şirketin alacaklılarına yönelik sıra cetvelinin incelemeye açıldığı belirtildi. Alacakları kısmen veya tamamen reddedilen alacaklıların, alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazlarını (15) gün içerisinde iflasa karar verilen yerdeki ticaret mahkemesinde dava açmaları gerektiği, yalnız sıraya ilişkin itirazların ise (7) gün içinde şikayet yolu ile icra mahkemesinde ileri sürülebileceği bildirildi.

60'TAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

Lolliboni Gıda, oyuncaklı şeker kategorisinde üretim yapıyordu. Haber Hürriyeti'nde yer alan bilgilere göre şirket, Almanya, Hollanda ve Romanya'daki kendi depolarının yanı sıra çok sayıda ülkeye ürün gönderiyordu. Lolliboni'nin ihracat yaptığı pazarlar arasında Moldova, İtalya, Fransa, Belçika, Suudi Arabistan, Katar ve Azerbaycan da bulunuyordu. 60'tan fazla ülkeye şekerleme ihraç eden şirket, uluslararası fuarlarda Türk gıda sektörünü temsil eden üreticiler arasında yer alıyordu.