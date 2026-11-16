AB ve Fed'den UniCredit'in Commerzbank'ı satın almasına onay

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, UniCredit'in Commerzbank'ı satın almasının AB kuralları kapsamında incelendiği ve bu işlemin Avrupa'da rekabet açısından endişe doğurmayacağı sonucuna varıldığı bildirildi.

UniCredit'in Almanya'daki iştiraki aracılığıyla sunduğu bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetlerinin Commerzbank'ın faaliyetleriyle büyük ölçüde örtüştüğüne işaret edilen açıklamada, incelemenin işlemin Almanya bankacılık piyasasına etkilerine odaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, iki bankanın Almanya'daki bankacılık hizmetleri piyasalarında toplam pazar paylarının genel olarak sınırlı seviyelerde bulunduğu belirtildi.

Bankaların dış ticaret finansmanında güçlü konumda olduğu aktarılan açıklamada, bu alanda özel bankalar, kamu bankaları, kooperatif bankaları ve uluslararası bankalar dahil çok sayıda alternatif hizmet sağlayıcının bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, satın almanın ardından Almanya'daki bankacılık piyasalarında yeterli rekabet ortamını sağlayacak rakiplerin faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.

İncelemede, her iki bankanın da kredi sağladığı Almanya'nın orta ölçekli işletmelerinin finansmana erişimine özellikle odaklanıldığına işaret edilen açıklamada, bu alanda da yeterli rekabetin devam edeceğinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, incelenen piyasaların hiçbirinde rekabet açısından endişe belirlenmemesi nedeniyle işleme koşulsuz onay verildiği kaydedildi.

Satın alma işlemi, 9 Ekim'de AB Komisyonuna bildirilmişti.

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin birleşme ve satın almalarını denetlemek, AB Komisyonunun yetkileri arasında bulunuyor.

AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

FED SATIN ALMA İŞLEMİNE ONAY VERDİ

UniCredit de yaptığı açıklamada, Commerzbank için sunduğu hisse değişimine dayalı halka açık satın alma teklifinin tamamlanması için Fed'den onay aldığını bildirdi.

Açıklamada, onayın süreçte önemli bir aşama olduğu ve düzenleyici kurumun işleme ilişkin olumlu değerlendirmesini yansıttığı belirtilerek, "UniCredit, söz konusu onayı, Avrupa bankacılık sektöründeki konumunun bir başka yansıması olarak memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır