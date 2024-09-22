Annelerin gözdesi marka, kansere yol açtığı iddialarıyla 3.kez iflas başvurusunu yaptı!

Johnson & Johnson'ın şirketi üçüncü kez iflas başvurusunda bulundu. Şirket, bebek pudrası ve diğer talk ürünlerinin kansere neden olduğu iddiasıyla açılan on binlerce davayla karşı karşıya. Johnson & Johnson (J&J) ortağı Red River Talc, yaklaşık 10 milyar dolarlık bir anlaşmayı ilerletmek amacıyla üçüncü kez Houston’daki federal iflas mahkemesine başvurdu.

ASBEST İÇERDİĞİ VE YUMURTALIK KANSERİNE YOL AÇTIĞI İDDİALARIYLA KARŞI KARŞIYA

J&J, 62.000'den fazla davacı ile karşı karşıya! Şirket'in ürettiği bebek pudrası ve diğer talk ürünlerinin asbest içerdiğini ve yumurtalık kanseri gibi kanserlere yol açtığını iddia ediliyor. Bu davaları durdurmak için J&J iştiraki Red River Talc, Houston'daki federal iflas mahkemesine iflas koruması için başvuruda bulundu. Şirket, iddiaları reddederek ürünlerinin güvenli olduğunu belirtti.

J&J'nin dünya çapındaki davasında başkan yardımcılığı yapan Erik Haas, yaptığı açıklamada, anlaşmanın tüm taraflar için "adil ve hakkaniyetli" olduğunu ve mevcut talk ve davacıların yüzde 83'ünün bu anlaşmayı desteklediğini belirtti. Ancak anlaşma, kanser mağdurlarını temsil eden avukatlar arasında bölünmeye yol açtı. Şirketin iflas stratejisi yasal engellerle karşılaşıyor.

"ON BİNLERCE KANSER MAĞDURUNU EKSİK TAZMİNATLA GEÇİŞTİRMEYE ÇALIŞILIYOR"

Anlaşmayı kabul etmeyen avukatlar, mahkemeden şirketin iflas sistemini kötüye kullandığını ve on binlerce kanser mağdurunu eksik tazminatla geçiştirmeye çalıştığını öne süreceklerini duyurdu. Avukatlar, mahkemenin davayı J&J'nin daha önce "Teksas iki adımı" olarak bilinen iflas girişimlerini iki kez reddeden New Jersey'e devretmesini talep edeceklerini açıkladı.

Öte yandan, bazı avukatlar müvekkillere makul ve adil bir tazminat sağlandığını düşünerek anlaşmayı destekledi. J&J'nin üçüncü iflas girişimi, önceki çabalardan farklı olarak yalnızca yumurtalık ve diğer jinekolojik kanser iddialarına odaklanıyor.

YAKLAŞIK 10 MİLYAR DOLAR ÖDENECEK

J&J'nin önerdiği anlaşma davacılara 25 yıl boyunca yaklaşık 10 milyar dolar ödeyecek. Anlaşmanın bugünkü değeri dudak uçuklatıyor. Anlaşmaya göre, J&J'nin yakın zamanda anlaşma fonuna ek 1,1 milyar dolar yatırmayı ve avukatlara 650 milyon dolar yasal ücret ödemeyi de içeriyor. Dava neredeyse 8 milyar doları aşıyor.