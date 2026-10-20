Dev banka 2500 çalışanı işten çıkaracak: Üst yönetim de etkilenecek

Avustralya'nın büyük bankalarından National Australia Bank (NAB), artan rekabet ve maliyet baskısı karşısında kapsamlı bir yeniden yapılanma kararı aldı. Buna göre; 2 bin 500 kişilik işten çıkarma planı var.

Dünya Gazetesi'nin aktardığına göre; banka, 20 Ekim'de duyurduğu plan kapsamında 2 bin 500'e kadar çalışanıyla yollarını ayırmayı hedefliyor. Söz konusu küçülme toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 6'sını etkileyecek. Ancak küçülmenin sadece alt kadrolarla sınırlı kalmayıp üst yönetim ve merkez birimlerinde de önemli değişiklikler yapılacağı kaydedildi.

YIL BİTMEDEN 1500'E KADAR POZİSYONUN KALDIRILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

NAB'ın açıkladığı takvime göre işten çıkarma planının ilk aşaması kısa sürede uygulanacak ve 2026 sona ermeden 1500'e kadar pozisyonun kaldırılması, kalan azaltımların da bankanın 2027 mali yılı içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor. 2500 kişilik rakamın ise henüz gerçekleşmiş işten çıkarmaları değil, planlanan en yüksek personel azaltımını ifade ettiği aktarıldı.

Kadrolu çalışan sayısını düşürmenin yanı sıra bankanın danışmanlık şirketlerinden ve dışarıdan hizmet alınan yüklenicilerden yararlanma oranını da azaltacağı belirtildi.

ÜST YÖNETİM DE ETKİLENECEK

İşten çıkarmaların ağırlıklı bankanın merkez birimlerinde gerçekleşmesi beklenirken bankanın, farklı bölümlerde tekrarlanan görevleri azaltma, karar alma süreçlerini hızlandırma ve yönetim yapısını sadeleştirme gibi amaçları bulunuyor. Bu doğrultuda üst düzey yönetici pozisyonlarında daha kapsamlı değişikliklere gidileceğinin de resmi açıklamalar vurgulandığı kaydedildi.

NAB Üst Yöneticisi Andrew Irvine'in müşteriyle doğrudan temas kuran bankacılık pozisyonlarının önemli ölçüde etkilenmesini beklemediklerini ifade etmesinden küçülmenin özellikle yönetim, koordinasyon ve destek işlevlerinde yoğunlaşacağının anlaşıldığı aktarıldı.

Yeniden yapılanmanın gerekçeleri arasında; hızlı teknolojik gelişmeler, artan müşteri beklentileri ve yoğunlaşan rekabet gösterildi. NAB, işten çıkarmaların doğrudan yapay zeka kullanımından kaynaklandığını açıklamazken, bankanın serbest bırakılacak kaynakları ticari bankacılık, mevduat büyümesi, konut kredileri ve teknoloji yatırımlarına yönlendirmeyi planladığı belirtildi.

Bankanın yeniden yapılandırma kapsamında 2027 mali yılında yaklaşık 300 milyon Avustralya doları tutarında vergi öncesi gider kaydetmeyi beklediği, bu tutarın; çalışanların işten ayrılma ödemelerini, kurum içindeki farklı pozisyonlara yerleştirme süreçlerini ve organizasyon yapısının yeniden düzenlenmesini kapsadığı kaydedildi.