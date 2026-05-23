Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 92 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, 92 sözleşmeli personel alacak.

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumun merkez teşkilatı için 7 büro personeli, 4 mühendis, 1 veteriner hekim, 1 biyolog, 1 şehir plancısı, 3 tekniker, 1 mimar, taşra teşkilatında 29 koruma ve güvenlik görevlisi, 31 destek personeli, 4 orman muhafaza memuru, 1 mühendis, 4 tekniker, 2 teknisyen, 3 büro personeli olmak üzere 92 sözleşmeli personel istihdamı yapılacak.

Başvurular, e-Devlet'te "Tarım ve Orman Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden 25 Mayıs ve 3 Haziran tarihlerinde çevrim içi yapılacak.

Yerleştirme sonuçları, DKMP'nin internet adresi ve "Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu" kanallarından öğrenilebilecek.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

