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Espressolab'ın yüzde 70'i satıldı! İşte satış bedeli...

Türkiye'nin önde gelen kahve zincirlerinden Espressolab'ın yüzde 70'lik hissesinin Abu Dabili MAIR Group’a devrine ilişkin anlaşmanın mali boyutu netleşti.

Espressolab'ın yüzde 70'i satıldı! İşte satış bedeli...
Cansu Çamcı

Türkiye'nin en tanınmış kahve zincirlerinden Espressolab'in satış bedeli ortaya çıktı. Abu Dabili yatırım grubu MAIR Group'un, şirketin yüzde 70'ini satın almak için öngördüğü tutar yaklaşık 105 milyon dolar (güncel kura göre 5 milyar 291 milyon 186 bin 250 Türk lirası) olarak açıklandı.

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla’nın haberine göre, satış rakamı, MAIR Group'un 11 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı dokuz aylık finansal raporunda yer aldı.

Türkiye merkezli Eslab Kahve Gıda'nın yüzde 70'lik hissesi için 385 milyon Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi tutarında tahmini satın alma bedeli öngörüldüğü belirtildi.

Espressolab ın yüzde 70 i satıldı! İşte satış bedeli... 1

YÜZDE 70'İ 5,3 MİLYAR TL, TAMAMI 7,5 MİLYAR TL

Finansal raporda yer alan 385 milyon dirhemlik tahmini bedel, yaklaşık 105 milyon dolara karşılık geliyor. Türk lirası bazında yaklaşık 5,3 milyar TL'yi bulan bu tutar üzerinden yapılan hesaplama, Espressolab'ın toplam değerini de ortaya koyuyor.

Şirketin yüzde 70'lik hissesi için belirlenen bedel esas alındığında, Espressolab'ın tamamına yaklaşık 150 milyon dolar değer biçiliyor. Bu da güncel kura göre yaklaşık 7 milyar 558 milyon 785 bin TL'lik bir şirket değerlemesine işaret ediyor.

Espressolab ın yüzde 70 i satıldı! İşte satış bedeli... 2

Raporda açıklanan rakamın kesinleşmiş nihai satış bedeli olmadığına dikkat çekilirken söz konusu tutar, satın alma sürecine ilişkin tahmini bedel olarak kayıtlara geçti.

Satış işlemi henüz tamamlanmadı. Finansal raporda, hisse devrinin gerçekleşmesi için yasal ve düzenleyici kurumların onaylarının alınması ve diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.

23 ÜLKEDE 400'DEN FAZLA ŞUBESİ VAR

2014 yılında kurulan Espressolab, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyet gösteriyor. Kahve zincirinin 23 ülkede 400'ün üzerinde şubesi bulunuyor.

Espressolab'ın çoğunluk hissesinin MAIR Group'a devredilmesine yönelik anlaşma eylül ayında duyurulmuştu. Satış için öngörülen bedel ise alıcı şirketin yayımladığı finansal raporla ortaya çıktı.

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kahve EspressoLab
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