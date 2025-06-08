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Kibar Holding'in kurucusu Asım Kibar hayatını kaybetti!

Kibar Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, 92 yaşında vefat etti. Kibar'ın cenazesi, bugün Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kibar Holding'in kurucusu Asım Kibar hayatını kaybetti!

Kibar Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, 92 yaşında vefat etti. Holdingden yapılan açıklamaya göre, Asım Kibar, kurucusu olduğu Kibar Holding ile alüminyum, otomotiv, gıda, gayrimenkul ve enerji gibi birçok sektörde yatırımlara imza attı.

Kibar, sanayinin yanı sıra sağlık ve eğitim alanında çok sayıda sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

AA-20250607-38216760-38216759-KIBAR_HOLDING_KURUCU_VE_ONURSAL_BASKANI_ASIM_KIBAR_HAYATINI_KAYBETTI

"Güven En Değerli Servet" adlı otobiyografik eseri de bulunan Kibar'ın cenazesi, bugün Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

ASIM KİBAR KİMDİR?

Kayseri'de doğan Kibar, iş hayatına 1951'de manifatura ticaretiyle başladı ve 1964-1970 döneminde "Orta Anadolu Mensucat Fabrikası"nda sırasıyla "Yönetim Kurulu Üyesi", "Yönetim Kurulu Başkan Vekili" ve "Yönetim Kurulu Başkanı" olarak görev aldı.
Kibar, 2014'ten bugüne kadar Kibar Topluluğu bünyesindeki aktif iş hayatına Kibar Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı olarak devam etti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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vefat iş insanı
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