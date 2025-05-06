Murat Ülker birinci oldu! 4 yıl aradan sonra yayımlandı, Türkiye'nin en zengin 100 ismi belli oldu, yeni isimler de var...

Türkiye'nin ekonomik güç haritasını ortaya koyan "En Zengin 100 Türk" Forbes tarafından yayımlandı. Toplam serveti 128,5 milyar dolara ulaşan listede bu yıl 108 isim yer aldı. Listeye kimlerin merak edildiği merak edilirken ilk sırada Murat Ülker aldı.

Listeye bu yıl ilk kez 4 yeni isim de girdi. Buna göre, Sagi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, 2025'in ilk ayında halka arz edilen Gülermak'ın büyük hissedarı Kemal Tahir Güleryüz, Gen İlaç'ın kurucusu Abidin Gülmüş ve Ahlatcı Holding'in patronu Ahmmet Ahlatcı listeye ilk defa giren yeni isimler oldu.

Listede gelir farklılıkları arasında oluşan uçurum ise dikkat çekti. Listenin ilk 10 ile son 10 arasında 7 katına oluşan gelir farkı göze çarptı.

İşte Forbes tarafından yayınlanan Türkiye'nin en zengin 100 kişisi...