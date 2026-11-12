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Nvidia CEO'su Jensen Huang istifa etti!

Nvidia Yönetim Kurulu bugün yaptığı açıklamada, Jensen Huang'ın Başkan, CEO ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Huang, ABD istihbarat birimlerince Çin istihbaratı adına casusluk yaptığı değerlendirilen Alice Huang ile ilişkisi ortaya çıkmıştı.

Nvidia CEO'su Jensen Huang istifa etti!
Cansu Çamcı

Yapay zeka çiplerinin en büyük üreticisi Nvidia'da devam eden yönetim krizi istifa ile sonuçlandı.

Nvidia CEO'su Jensen Huang, hakkındaki Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen Alice Huang ve bir şirket çalışanıyla aşk yaşadığı iddialarının ardından istifa etti.

Huang'ın istifası, Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir iş kadınıyla ilişkisi ve şirket içindeki başka bir ilişkiye yönelik iddiaların ardından geldi. Reuters, Nvidia Yönetim Kurulu'nun Huang'ın görevden alınmasını değerlendirmek üzere çarşamba günü toplandığını bildirmişti.

Nvidia CEO su Jensen Huang istifa etti! 1

HİSSELERİN KAYIPLARINI ARTIRDI

Şirket, Nvidia'nın kalıcı bir halef arayışında olması nedeniyle Mali İşler Direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak görevi devralacağını söyledi.

Huang'ın istifasının duyurulmasının ardından Nvidia hisseleri kayıplarını artırdı.

Nvidia CEO su Jensen Huang istifa etti! 2

Hisseler en son piyasa öncesi ticarette yüzde 10 kayıpla seyrediyordu.

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GEÇİCİ CEO ATANDI

Nvidia’nın Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Direktörü Colette Kress, şirketin geçici CEO’su olarak atandı.

Kress, kalıcı bir halef atanıncaya kadar geçici CEO olarak görev yaparken, Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Direktörü görevlerini de sürdürecek.

Şirketin Yönetim Kurulu, kalıcı bir İcra Kurulu Başkanı arayışına başladığını, hem şirket içi hem de şirket dışı adayları değerlendireceğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Nvidia ceo
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