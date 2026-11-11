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Sarar'dan iflas iddialarına açıklama geldi 'Aile bireyleri arasında...'

Sarar Şirketler Grubundan, basında yer alan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, iddiaların şirketlerin mali yapısıyla ilgisi bulunmadığı ve aile bireyleri arasındaki şahsi uyuşmazlıklardan ibaret olduğu bildirildi. Açıklamada "Aile bireyleri arasındaki şahsi hukuki uyuşmazlıkların Sarar markası ve şirketlerimizin mali durumuyla ilişkilendirilmemesi ve özellikle şirketlerimiz hakkında bir iflas süreci bulunduğu yönünde gerçeğe aykırı bir algı oluşturulmaması önem taşımaktadır" denildi.

Sarar'dan iflas iddialarına açıklama geldi 'Aile bireyleri arasında...'

Eskişehir merkezli hazır giyim ve sanayi grubu Sarar'da, aile üyeleri arasında yaşanan hisse devri ve alacak anlaşmazlıklarının yargıya taşındığı, vefat eden kurucu ortaklardan Celaleddin Sarar'ın oğlu Ali Emre Sarar'ın, grup şirketlerindeki gelirlerin paylaşılmadığı iddiasıyla Sebahattin Sarar, Ece Özalp ve Sara Sarar hakkında iflas yoluyla takip başlattığı haberleri gündem olmuştu. Sarar Şirketler Grubu'ndan son günlerde gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama geldi.

Sarar Şirketler Grubu'ndan 'Kamuoyu Bilgilendirmesi' başlığı ile yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın ve yayın organlarında, Sarar markası ve şirketlerimiz hakkında kamuoyunda yanlış anlaşılmaya müsait birtakım haberlerin yayımlandığı görülmüştür. Öncelikle belirtmek isteriz ki Sarar Grup şirketleri bahsi geçen sürecin bir parçası değildir. Haberlere konu edilen hususlar, şirketlerimizin mali durumu ile ilgisi bulunmayan, aile bireyleri arasındaki şahsi nitelikteki iddia ve uyuşmazlıklardan ibarettir. Söz konusu iddiaların şirketlerimizin mali yapısı, ödeme gücü veya ticari faaliyetleriyle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır" denildi.

Sarar dan iflas iddialarına açıklama geldi Aile bireyleri arasında... 1

"ŞİRKETLERİMİZ HAKKINDA BİR İFLAS SÜRECİ BULUNDUĞU YÖNÜNDE GERÇEĞE AYKIRI BİR ALGI OLUŞTURULMAMASI ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Açıklamanın devamında "Sarar Grup şirketleri, mali açıdan güçlü ve istikrarlı yapısını korumakta; ticari, operasyonel ve kurumsal faaliyetlerine olağan şekilde ve kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu nedenle, aile bireyleri arasındaki şahsi hukuki uyuşmazlıkların Sarar markası ve şirketlerimizin mali durumuyla ilişkilendirilmemesi ve özellikle şirketlerimiz hakkında bir iflas süreci bulunduğu yönünde gerçeğe aykırı bir algı oluşturulmaması önem taşımaktadır. Kamuoyunun ve değerli paydaşlarımızın bilgisine saygılarımızla sunar, gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
iflas
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