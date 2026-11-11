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Sivas'ta dev altın rezervi! Rakam açıklandı

Türkiye'nin önemli madencilik sahalarından biri olan Sivas'ın Kangal ilçesindeki Alacahan Altın Projesi'nden yeni bir haber geldi. Altın projesinde maden kaynak tahminine göre 893 bin ons altın tespit edildi.

Sivas'ta dev altın rezervi! Rakam açıklandı

Ermaden'in Sivas’ın Kangal ilçesinde yürüttüğü Alacahan Altın Projesi kapsamında güncellenen maden kaynak tahminine göre, toplam 41,73 milyon ton kaynak içerisinde 893 bin ons altın bulunduğu açıklandı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan özel durum açıklamasında, Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan Alacahan Altın Projesi’ne ilişkin güncellenmiş maden kaynak tahmininin tamamlandığı bildirildi.

DAMA Mühendislik Proje ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Şubat 2023 tarihli UMREK Kodu'nun ikinci versiyonu esas alınarak hazırlanan raporda, projeye ilişkin maden kaynaklarının miktarı, tenörü ve güvenilirlik sınıflandırması yeniden değerlendirildi.

Sivas ta dev altın rezervi! Rakam açıklandı 1

Açıklamada, 4 Kasım 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan mümkün maden kaynakları beyanının ardından gerçekleştirilen ilave sondaj, analiz ve kapsamlı teknik değerlendirmeler sonucunda, mineralizasyonun geometrisi ve jeolojik sürekliliğine ilişkin bilgilerin geliştirildiği belirtildi. Yeni veriler doğrultusunda üç boyutlu jeolojik model ve jeoistatistiksel tahmin yaklaşımının güncellendiği kaydedildi.

Sivas ta dev altın rezervi! Rakam açıklandı 2

785 BİN ONS OLARAK AÇIKLANDI

Güncellenmiş maden kaynak tahmini kapsamında, 33,84 milyon ton kütleye, 0,72 gram/ton ortalama altın tenörüne ve 785 bin ons içerilen altına sahip belirlenmiş maden kaynakları tespit edildi. Ayrıca 7,89 milyon ton kütleye, 0,43 gram/ton ortalama altın tenörüne ve 108 bin ons içerilen altına sahip mümkün maden kaynakları belirlendiği duyuruldu. Buna göre Alacahan Altın Projesi'nde toplam 41,73 milyon ton maden kaynağı içerisinde yaklaşık 893 bin ons içerilen altın bulunduğu bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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