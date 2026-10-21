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Tekstil devi 7 fabrikasını kapattı: 5 bin çalışanı işten çıkardı

İş dünyasında konkordatolar, fabrika kapanmaları ve işten çıkarmalar gündem olmaya devam ederken TYH Tekstil de 13 fabrikasından 7'sini kapattığını ve 5 bin çalışanını işten çıkarmak durumunda kaldığını açıkladı.

Tekstil devi 7 fabrikasını kapattı: 5 bin çalışanı işten çıkardı
Hande Dağ

Çeşitli sektörlerde fabrika kapanmaları, konkordato süreçleri ve işten çıkarmalar yaşanmaya devam ederken özellikle bu durum tekstil ve hazır giyimde hissediliyor. Sektördeki daralmanın bir örneği de dev üreticilerden olan TYH Tekstil'de yaşandı. Şirket, 13 fabrikasının 7'sini kapatarak 6'ya indirdiğini ve 5 bin personeliyle yollarını ayırmak durumunda kaldığını açıkladı.

Tekstil devi 7 fabrikasını kapattı: 5 bin çalışanı işten çıkardı 1

"5 BİN PERSONELİMİZLE VEDALAŞMAK ZORUNDA KALDIK"

İçinde bulundukları konkordato sürecine ve küçülme kararına ilişkin Ekonomim'e değerlendirmeler yapan TYH Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Mehmet Kaya, yaşanan ekonomik koşulların şirketi olumsuz etkilediğini belirtti.

Kaya, "Konkordato sürecindeyiz maalesef. Ekonomide yaşadığımız sıkıntılar bizi bu noktaya getirdi. 13 fabrikamız vardı, 6’ya indirdik. Özellikle hazır giyim tarafında büyük ölçüde küçüldük. 13 fabrikada 6 bin 900 kişiyle üretim yapıyorduk. 1900 kişiye indik. Yani, 5 bin personelimizle vedalaşmak zorunda kaldık. Hemen hepsi yetkin, işini iyi yapan çalışma arkadaşlarımızdı. Küçülmeyle birlikte personelle vedalaşma süreci de yaşadık. Ekonomide yaşanan sıkıntı ister istemez bazı şirketleri daha olumsuz etkileyecekti. En yoğun etkilenenler arasına maalesef biz de girdik" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Tekstil fabrika
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