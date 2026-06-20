Üç devden milyarlık satış! KAP'a bildirildi

Türkiye ekonomisinin lokomotif grupları arasında yer alan Alarko Holding, Anel Group ve Sabancı Holding iştiraki KORDSA, aynı gün içinde gerçekleştirdikleri dev gayrimenkul satışlarıyla dikkat çekti. Üç şirketin varlık satışlarından elde ettiği toplam tutar 5 milyar Türk Lirası'nın üzerine çıktı. Satışlara ilişkin resmi detaylar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

ALARKO'DAN TUZLA'DA VADELİ GAYRİMENKUL SATIŞI

Alarko Holding, İstanbul Tuzla bölgesindeki gayrimenkul hareketliliğine bir yenisini ekledi. Holding iştiraki Alarko Enerji Anonim Şirketi, Tuzla Kanlımandıra mevkisinde yer alan 23 bin 570 metrekarelik taşınmazını, S.S. Angim Tuzla Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ne devretti.

KAP'a yapılan bildirimde, KDV hariç 1 milyar 737 milyon 348 bin 750 TL bedelle gerçekleşen bu satışın vadeli olarak yapılandırıldığı aktarıldı. Şirket, yaklaşık 1,5 yıl önce de aynı bölgede bulunan 95 bin 351 metrekarelik bir araziyi 1 milyar 856 milyon TL karşılığında peşin olarak satmıştı.

ANEL ELEKTRİK İŞ MERKEZİNİ ALACAKLI BANKALARA DEVRETTİ

Mühendislik ve sistem kurulumu projeleriyle tanınan Anel Group bünyesindeki Anel Elektrik, borç yapılandırma sürecinde önemli bir adımı tamamladı. Şirketin bağlı ortaklığı Anel Yapı A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan Anel Yapı İş Merkezi binasının alacaklı bankalara satışı onaylandı.

Akbank ve DenizBank ile yapılan ön anlaşmanın ardından bugün tapu devir işlemleri resmen sonlandırıldı. Toplam 55 milyon dolar değerindeki satışın detaylarına ilişkin KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu işlem bugün tamamlanmış olup, belirtilen USD karşılığı bedelin güncel kurdan TL çevrimi ile 1.536.847.069,03 TL bedel ile Akbank T.A.Ş. ve 1.012.886.930,97 TL bedel ile DenizBank A.Ş.'ye olmak üzere toplam 2.549.734.000 TL karşılığında taşınmazın tapu devri gerçekleşmiştir."

KORDSA BİLANÇO GÜÇLENDİRMEK İÇİN VARLIK SATIŞI YAPTI

Sabancı Holding iştiraki olan ve lastik, kompozit ile inşaat güçlendirme sektörlerinde faaliyet gösteren KORDSA, İzmit'teki varlık portföyünde değişikliğe gitti. Şirket, üretim sahalarının dışında konumlanan toplam 122 bin 400 metrekare büyüklüğündeki iki taşınmazını satma kararı aldı.

800 milyon TL bedelle gerçekleştirilen devir işleminin, şirketin finansal yapısını desteklemek ve bilanço sağlığını daha güçlü bir konuma getirmek amacıyla yapıldığı kaydedildi.