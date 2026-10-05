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Ünlü dinlenme tesisinin patronu hayatını kaybetti!

İş dünyasının tanınan isimlerinden Berceste Tesisleri ortağı 59 yaşındaki Yusuf Akdoğan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ünlü dinlenme tesisinin patronu hayatını kaybetti!
Cansu Çamcı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde iş dünyasının tanınan isimlerinden olan Berceste Tesisleri ortağı Yusuf Akdoğan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

ANİDEN FENALAŞTI

59 yaşındaki Akdoğan, Berceste’nin Gümüşova mevkisindeki tesislerinde bulunduğu sırada aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akdoğan için sağlık ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine tesise gelen sağlık ekipleri, Akdoğan’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akdoğan, tedavi altına alındı.

Ünlü dinlenme tesisinin patronu hayatını kaybetti! 1

HASTANEYE ULAŞTIRILDIĞINDA KALBİ DURMUŞTU

Hastaneye ulaştırıldığında kalbi duran Akdoğan’ın kalbi, doktorların yaptığı kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Durumu ağır olan Akdoğan acil olarak anjiyoya alındı.

Ancak operasyon sırasında durumu yeniden ağırlaşan Akdoğan, doktorların yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DÜZCE’DE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Yusuf Akdoğan için Düzce’de cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine çok sayıda kişi katılarak Akdoğan’a son görevini yerine getirdi.

Berceste Tesisleri ortaklarından olan Akdoğan, bölgedeki ticari faaliyetleri ile tanınan isimler arasında yer alıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce tesis
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