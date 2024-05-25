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Zorlu Enerji İsrail’deki şirketlerinin hisselerini satacak

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
25.05.2024 13:56
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Zorlu Enerji, İsrail’de doğrudan ortak olduğu Ezotech Electric Ltd., Solad Energy Ltd. ve Adnit Real Estate Ltd. şirketlerinin satışına yönelik hisse alım sözleşmelerini imzaladı.

Zorlu Enerji İsrail’deki şirketlerinin hisselerini satacak

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Zorlu Enerji) İsrail’de yerleşik ve sermayelerinin her birine doğrudan %42,15 oranında iştirak ettiği Ezotech Electric Ltd. (Ezotech), Solad Energy Ltd. (Solad) ve Adnit Real Estate Ltd. (Adnit)’deki hisselerinin satışına yönelik sözleşmesel koşulların yerine getirilmesi ve yasal izinlerin alınması kaydı ile hisse alım sözleşmelerini imzaladı.

Şirket, yakın zamanda Türkiye’de satışını gerçekleştirdiği gaz tedarik ve dağıtım operasyonlarının ardından İsrail’de ortağı olduğu doğal gaz enerji santrallerinin satışı için de hisse alım sözleşmelerini imzalayarak ortaya koyduğu strateji kapsamında önemli bir adım daha atmış oldu.

Konuyla ilgili açıklamasında Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, Zorlu Enerji’nin karbonsuzlaşma taahhütleri kapsamında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve elektrifikasyon odaklı dönüşümde öncü bir şirket olmayı amaçladıklarını dile getirerek şunları söyledi:

‘’Global bir Şirket olarak dünyanın çeşitli coğrafyalarında hayata geçirdiğimiz ve devam eden yatırımlarımız bulunuyor. İsrail’de de yurt dışı yatırımlar portföyümüz içerisinde yer alan doğal gaz santrallerimiz mevcut. Dünyamızın değişen ihtiyaçlarına paralel olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapma stratejimiz doğrultusunda gaz operasyonlarımızı yatırımcılarımızı etkilemeyecek şekilde portföyümüzden çıkarma çalışmalarımıza bir süredir devam ediyorduk. Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz gaz tedarik ve dağıtım operasyonlarımızın satışından hemen sonra, İsrail’de her birine %42,15 oranında ortağı olduğumuz Ezotech, Solad ve Adnit şirketlerindeki hisselerimizin satışı ve pay devirlerine yönelik sözleşmelerimizin imzalarını tamamladık. Bu anlaşmayla, Ezotech şirketinin %100 oranında doğrudan sahip olduğu Ashdod Energy Ltd. ve Ramat Negev Energy Ltd. şirketlerinin bünyesindeki Ashdod ve Ramat Negev Doğal Gaz Santralleri de Ezotech’in ortağı olduğu Edeltech Ltd. şirketine geçecek.

Bu attığımız ikinci ve önemli adımla çevresel etkilerimizi azaltma ve ekosistemle daha barışık bir yaşam tarzını teşvik eden yatırımlara kaynak ayırma taahhüdümüze olan bağlılığımızı da ortaya koymuş olduk. Bundan sonra da yeşil dönüşümün öncü şirketlerinden biri olma adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.’’ dedi.

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Zorlu Enerji şirket haberleri
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