100 bin TL ile hayallerine kavuştu: Kazandığıyla araba bile aldı

Balıkesir´in Altıeylül ilçesinde yaşayan veteriner teknikeri 25 yaşındaki Sueda Demirci, devlet desteğiyle başladığı koyun yetiştiriciliğinde kısa sürede önemli bir başarı elde etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hibe tanıtım programı kapsamında fotoğrafını paylaştığı genç çiftçi, bugün yaklaşık 150 damızlık koyun ve kuzu yetiştiriyor.

Aslıhantepecik Mahallesi´nde ailesiyle birlikte hayvancılık yapmaya devam eden Demirci, 2022 yılında Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında yürütülen Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi´ne başvurdu. "Koyun Yetiştiriciliği ve Besiciliği" projesi kabul edilen Demirci, 100 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı. Destek kapsamında 50 koyun ve 2 koç satın alan Demirci, işletmesini zaman içerisinde büyüttü.

Bugün yaklaşık 150 damızlık koyun ve kuzunun bulunduğu işletmede, coğrafi işaret tescilli Balıkesir kuzusu yetiştiriliyor.

Veteriner teknikeri olması nedeniyle hayvancılık konusunda sahip olduğu bilgi ve deneyimi de işletmesine aktaran Demirci, ailesinin desteğiyle sürüsünü büyütmeye devam ediyor.

Devlet desteğiyle başladığı hayvancılığı daha da geliştirmeyi hedefleyen Demirci, yetiştirdiği hayvanlardan elde ettiği gelirle kendisine araç da aldı.

Demirci, küçük bir destekle başladığı hayvancılık faaliyetini büyüterek hem üretime katkı sağlamayı hem de kendi işini daha ileri taşımayı amaçlıyor.

Çocukluğundan beri bu işin içinde olduğunu dile getiren Sueda Demirci, "Ben çocukluğumdan beri bu işin içerisindeyim. Aile olarak çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Daha önce büyükbaş hayvanlarımız vardı. Ben de okula giderken bile hayvanlarımızla ilgileniyordum. Yani sürekli bu işin içinde büyüdüm" dedi.

"KAZANDIĞIMIZ GELİRLE KENDİMİZE BİR ARABA DA ALDIK"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2022 yılında Uzman Eller Projesi kapsamında verilen hibe desteğinden haberdar olduğunu ve projeye başvurduğunu söyleyen Demirci, "Hibe programına katılarak hak kazandım. Bu proje sayesinde koyunlarımızı aldık ve kendi sürümüzü oluşturmaya başladık. Zaman içerisinde sürümüz büyüdü ve bu işten maddi kazanç elde etmeye başladık. Hatta kazandığımız gelirle kendimize bir araba da aldık. Çok şükür bugün geldiğimiz noktadan mutluyuz. Ben özellikle genç arkadaşlarıma bu tür projeleri takip etmelerini tavsiye ediyorum. Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitelerini, sosyal medya hesaplarını ve il ve ilçe müdürlüklerini sürekli takip etsinler. Kendilerine uygun mutlaka bir proje bulacaklardır. Bize nasıl bir iş ve meslek sahibi olma imkanı sağladıysa, başka gençlerin de önünü açabilir" şeklinde konuştu.

Şu anda yaklaşık 150 koyunları olduğunu ifade eden Demirci, "Hayvanlarımızla ailecek ilgileniyoruz. Sürümüzü daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Şu an ağırlıklı olarak et üretimi üzerine çalışıyoruz. Damızlık hayvanlarımızı ayırarak sürümüzü yavaş yavaş büyütüyoruz ve geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Bu proje sayesinde sadece ekonomik anlamda değil, hayatımızda çok güzel fırsatlar da ortaya çıktı. Babamla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftar programına katılmak da nasip oldu. Bu bizim için çok güzel ve unutulmaz bir anıydı. Biz bu işi severek yapıyoruz. Zaten bir aile işletmesiyiz ve hep birlikte çalışıyoruz. Bundan sonra da ömrümüzün sonuna kadar bu işi sürdürmek, sürümüzü daha da büyütmek istiyoruz. Ben özellikle benim yaşımda olan genç arkadaşlarıma, ideallerinin peşinden koşmalarını ve tarım ve hayvancılığa yönelmelerini tavsiye ediyorum. İstedikten ve emek verdikten sonra bu işten güzel sonuçlar elde edilebileceğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır