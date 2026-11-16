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100 TL'yi duyunca duayı bile beklemeden akın ettiler

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Isparta'da bir mağazanın açılışa özel kampanyasında izdiham yaşandı. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, açılış duasını beklemeden mağazaya akın edince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Mağazada birçok ürün 100 TL'den satışa çıkarılırken birçok vatandaş istediği ürünü alamadan mağazadan ayrıldı.

Isparta'da Pirimehmet Mahallesi'nde hafta sonu gerçekleştirilen züccaciye mağazasının açılışında izdiham yaşandı. Günler öncesinden açılışa özel indirim tanıtımı yapan mağazada birçok ürün 100 liradan satışa çıkarıldı. Vatandaşlar, saatler öncesinden mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Açılış duası yapılırken, duanın tamamlanmasını beklemeyen vatandaşlar mağazaya akın etti. Kalabalığın bir anda mağazaya akın etmesiyle izdiham yaşandı. Vatandaşlar ürün alabilmek için birbiriyle yarışırken, mağaza yetkilileri indirimli ürünlerden birer adet alınmasına izin verdi.

100 TL yi duyunca duayı bile beklemeden akın ettiler 1

Birçok vatandaş istediği ürünü alamadan mağazadan ayrıldı.

100 TL yi duyunca duayı bile beklemeden akın ettiler 2

"SAATİ BAŞKASI VERDİ, PAZAR ARABASI BULAMADIM"

Bir vatandaş mağazaya saat ile pazar arabası almaya geldiğini belirterek, "Saati başkası verdi. Pazar arabasını da alamadım zaten azmış" dedi. Bir başka vatandaş da "Ben girdim buraya ama öyle bakıyorum. Açılış duasını beklemeden girdiler. Demek ki duasız da oluyormuş her şey" dedi.

100 TL yi duyunca duayı bile beklemeden akın ettiler 3

KİREMİTÇİ: "DUAYI BİLE BEKLEMEDİLER"

İşletme sahibi Hamdi Kiremitçi ise Pazar arabası, termos ve cam ürünlerini uygun fiyata satışa çıkardıklarını ifade ederek, "Bundan sonra haftada 3 gün indirimli ürünler olacak. Duayı bile beklemediler, durum bu" şeklinde konuştu.

100 TL yi duyunca duayı bile beklemeden akın ettiler 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
izdiham açılış mağaza
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