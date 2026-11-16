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12 kadın güçlerini birleştirip kooperatif kurdu! İlk hasatta 900 kilo bal ürettiler

Siirt'in Pervari ilçesinde 12 kadının bir araya gelerek kurduğu kooperatif, 2 bin 47 metre rakımlı yaylada ilk hasadını gerçekleştirdi. 300 kovandan 900 kilogram bal üreten kadınlar, kovan sayısını 1000'e çıkararak uluslararası pazara açılmayı hedefliyor.

12 kadın güçlerini birleştirip kooperatif kurdu! İlk hasatta 900 kilo bal ürettiler

Siirt'in Pervari ilçesinde baba mesleği arıcılığı sürdüren kadınlar, güçlerini kooperatif çatısı altında birleştirerek üretime başladı. Herekol Dağı eteklerinde, 2 bin 47 metre rakımlı Çemikari Yaylası'nda 300 kovanla faaliyet gösteren kadınlar, ilk hasatlarında 900 kilogram bal üretti. Kadınlar, Pervari'nin tescilli balını yurt içindeki tüketicilere ulaştırırken üretimi büyüterek uluslararası pazara açılmayı hedefliyor.

Geçen yıl Kaymakamlığın desteğiyle 12 kadın tarafından kurulan Pervari Organik Ürünler Kadın Kooperatifi, kadın emeğini ekonomik kazanca dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kooperatif üyeleri, arıcılığın yanı sıra yöresel ürünleri de satışa sunarak faaliyet alanlarını genişletmeyi planlıyor.

12 kadın güçlerini birleştirip kooperatif kurdu! İlk hasatta 900 kilo bal ürettiler 1

2 BİN 47 METRE RAKIMLI YAYLADA BAL ÜRETİMİ

İlkbaharda Herekol Dağı eteklerindeki Çemikari Yaylası'nda üretime başlayan kadınlar, ulaşımın zor olduğu izole bir bölgede çalışmalarını yürütüyor. 300 kovandan ilk hasatta 900 kilogram bal elde eden kooperatif üyeleri, üretimlerini kendi bünyelerinde pazarlıyor.

Pervari'nin doğal bitki örtüsünden yararlanılarak üretilen ve coğrafi işaretle tescillenen balı iç pazara sunan kadınlar, ilerleyen dönemde kovan sayılarını artırmayı amaçlıyor. Kooperatifin hedefleri arasında e-ticaret faaliyetlerini geliştirmek ve uluslararası pazarlarda yer almak da bulunuyor.

12 kadın güçlerini birleştirip kooperatif kurdu! İlk hasatta 900 kilo bal ürettiler 2

"KADINLARIN EMEĞİNİ GÖRÜNÜR KILMAK İSTİYORUZ"

Pervari Organik Ürünler Kadın Kooperatifi Başkanı Evin Asan, 12'si kadın olmak üzere 22 üyeyle kurdukları kooperatifin ilçedeki diğer kadınlara da örnek olduğunu söyledi.

Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Spor Yöneticiliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğunu belirten Asan, zamanının bir bölümünü yaylada bal üretimiyle geçirdiğini dile getirdi. Kooperatifi Pervari'nin doğal zenginliklerini değerlendirmek ve kadınların emeğini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla hayata geçirdiklerini anlatan Asan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yolda ailemle birlikte yürüdüm. Bu konuda daha çok emek sarf etmek isterim. Daha çok bal ve arıcılık üzerine üretim yapıyoruz. Doğal ürünler üzerine çalışıyoruz."

Bölgenin arıcılık açısından zengin bir floraya sahip olduğuna işaret eden Asan, kadınların üretimden gelir elde etmesini istediklerini vurguladı. Kooperatifte erkek üyelerin de bulunduğunu ve kendilerine destek verdiklerini aktaran Asan, üretim ve pazarlama faaliyetlerini birlikte yürüttüklerini belirtti.

Kovan sayısını ve kadın üye sayısını artırmayı planladıklarını kaydeden Asan, Pervari'nin doğal ortamında katkısız şekilde ürettikleri tescilli balın şu anda yurt içinde satıldığını ifade etti. Asan, e-ticaretin yanı sıra uluslararası çalışmalar, projeler ve programlar aracılığıyla yurt dışındaki pazarlara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

12 kadın güçlerini birleştirip kooperatif kurdu! İlk hasatta 900 kilo bal ürettiler 3

HEDEF GELECEK YIL 1000 KOVANA ULAŞMAK

Kooperatif üyelerinden Runahi Asan, arıcılığı babasından öğrendiğini ve yaklaşık bir yıldır bu işle uğraştığını anlattı. Kaymakamlığın desteğiyle üretime başladıklarını belirten Asan, gelecek yıl kovan sayısını 1000'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kooperatifin Pervari'deki kadınlar açısından önemli bir fırsat oluşturduğunu dile getiren Asan, şöyle konuştu:

"Kaymakamlığımızın desteğiyle bu işe başladık. Hedefimiz, gelecek yıl kovan sayısını 1000'e çıkarmaktır. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Pervari'deki kadınlar için bu kooperatif çok iyi oldu, çok mutluyuz. Üyeler olarak hepimiz babalarımızdan bu işi öğrendik. Baba mesleğini sürdürmeye devam edeceğiz."

Kooperatif üyelerinden Hediye Arslanhan da arıcılığın ailelerinden gelen bir meslek olduğunu belirterek, bu işi babalarından öğrendiklerini ve zamanla sevdiklerini ifade etti. Bal kooperatifinde dükkan açalı bir yıl olduğunu aktaran Arslanhan, gelecekte daha iyi noktalara ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Mukaddes Aka ise kadınların ekonomik hayatta daha güçlü bir konuma gelmesi amacıyla kooperatifi kurduklarını belirterek, "Kadınlar daha güzel yerlere gelsin istiyoruz. Pervari'nin balı çok meşhur. Tadı çok güzel." dedi.

12 kadın güçlerini birleştirip kooperatif kurdu! İlk hasatta 900 kilo bal ürettiler 4

"KIZLARIMIZIN HEDEFİ YURT DIŞINA AÇILMAK"

Pervari Bal Üreticileri Birliği Başkanı Abidin Aka, arıcılığın ilçe ekonomisi ve halkın geçimi açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Üreticileri bir araya getirmek amacıyla 2016 yılında kooperatif kurduklarını ve 350 üyeyle faaliyet gösterdiklerini anlatan Aka, kadınların da arıcılığa ilgi duymaya başladığını belirtti. Kadınların kendi kooperatiflerini kurma isteğine kuruluş aşamasında destek verdiklerini aktaran Aka, kendisinin de kadın kooperatifine üye olduğunu ifade etti.

12 kadın güçlerini birleştirip kooperatif kurdu! İlk hasatta 900 kilo bal ürettiler 5

Çemikari Yaylası'nda farklı noktalarda izole üretim alanları oluşturduklarını kaydeden Aka, bu bölgelerde üretilen ballara yönelik güven ve talep bulunduğunu dile getirdi. Üretimin göçün önlenmesi, işsizliğin azaltılması ve ülke ekonomisine katkı sunulması bakımından önem taşıdığını vurgulayan Aka, şöyle konuştu:

"Çok şükür kızlarımız kooperatiflerini kurdular. Onlara destek olmak amacıyla kadın kooperatifine üye oldum. Çemikari Yaylası'nda farklı bölgelerde birkaç izole alan oluşturduk. Bu bölgelerde ürettiğimiz ballara güven, talep ve rağbet var. Göçü önlemek, işsizliği azaltmak, ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak için herkesin üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Herekol Dağı eteklerindeki güzel yaylalarımızda, doğayla iç içe ve ulaşımdan uzak bölgelerde üretim yapıyoruz. Yoğun bitki örtüsü sayesinde balımız kaliteli ve güzel oluyor.

Bu balı geçim kaynağından ziyade şifa niyetine üretiyoruz. Kızlarımız çok başarılı ve hedefleri yurt dışına açılmak."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bal Siirt kadın girişimci
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