Küçük bir işletmede 16 yıl önce lokum üretimine başlayan Cahit Binay ve kardeşleri, zamanla artan talep üzerine işlerini büyüttü.

Yaklaşık üç yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvuran Binay kardeşler, projelerinin kabul edilmesiyle yüzde 50 hibe desteği almaya hak kazandı.

Kendilerine verilen 5 milyon 700 bin liralık destekle Erciş Organize Sanayi Bölgesi'nde bin metrekarelik alanda modern bir fabrika kuran beş kardeş, küçük bir atölyede başlattıkları üretimi modern makinelerin yer aldığı fabrikada sürdürdü.

ÇEVRE İLLERDEKİ ZİNCİR MARKETLERE GÖNDERİLİYOR

Günlük üretim kapasitesi 3 tona çıkarılan fabrikada üretilen 25 çeşit lokumun yanı sıra cezerye ve köme sipariş üzerine çevre illerdeki zincir marketlere gönderiliyor.

Fabrikada 30 kişiye istihdam sağlayan Binay kardeşler, üretim kapasitesini artırarak hem bölge ekonomisine hem de istihdama daha fazla katkı sunmayı hedefliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan ve müdürlüğe bağlı görevliler de işletmeyi düzenli olarak ziyaret ederek danışmanlık desteğinde bulunuyor.

"BU DESTEKLERİ, BÖLGEMİZİN KALKINMASI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BULUYORUZ"

İşletme sahiplerinden Cahit Binay, AA muhabirine, 2010'da iki pişirme kazanı ve bir kesim makinesiyle üretime başladıklarını, zamanla işletmelerini büyüttüklerini söyledi.

Devletin üreticilere destek vermesinin önemli olduğunu belirten Binay, şunları kaydetti:

"Üç yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığımıza başvurumuzu yaptık. Allah razı olsun, destek oldular. Onların sayesinde büyümeye çalıştık. Ürünlerimizi Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Erzurum ve Iğdır'a kadar gönderiyoruz. Diğer illerden de talep eden müşterilerimiz olursa kargo yoluyla gönderim yapıyoruz. Kapasitemizi artırıp ihracat yapmayı da düşünüyoruz. Lokumlarımızı Erciş Şeker Fabrikası'nın pancardan elde ettiği şekeri kullanarak üretiyoruz. Başka şekerlerle istediğimiz kıvamı yakalayamıyoruz. Ürünlerimiz hem lezzetli hem de kaliteli."

Üretimlerinde 25 çeşit lokum bulunduğunu ve cezerye çeşitlerine de ağırlık verdiklerini anlatan Binay, reçel, helva ve pekmez gibi ürünlerin üretimine de başlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarım ve hayvancılığın yanı sıra gıda sektöründe üretim yapan işletmelerin ve yeni girişimcilerin de desteklendiğini ifade eden Binay, "Bu mutluluk verici bir durum. Bakanlığımıza teşekkür ediyor, minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bakanlığımız bölgeye elinden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze ve tüm personeline de teşekkür ediyorum. Onlar da ellerinden gelen desteği sağlıyor. Allah hepsinden razı olsun. Bu destekleri, bölgemizin kalkınması açısından çok önemli buluyoruz." diye konuştu.

Erciş Organize Sanayi Bölgesi'nde doğal gaz altyapısının bulunmaması nedeniyle ısınma sorunu yaşadıklarını belirten Binay, bölgeye doğal gaz hattının çekilmesiyle üretim kapasitelerinin ve istihdamın artacağını bildirerek yetkililerden destek istedi.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır