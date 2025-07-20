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2 lahmacun 1 ayran fiyatı şaşırttı! Dede tavsiyesiyle yaptı 'Yıl sonuna kadar böyle'

Esenler'de bir esnaf, yiyecek içecek sektöründe fahiş fiyat artışlarına rağmen 2 lahmacun ve 1 ayranı 99 TL yaparak kampanya başlattı. Dedesinin "Oğlum bereket az karlıdır. Az kar size çok müşteri kazandırır" öğüdü ile uygun fiyat politikasını sürdürdüklerini söyleyen esnaf Recep Yavuz, "Yıl sonuna kadar bu fiyatlardan lahmacun satmaya devam edeceğiz" dedi.

2 lahmacun 1 ayran fiyatı şaşırttı! Dede tavsiyesiyle yaptı 'Yıl sonuna kadar böyle'

Yiyecek içecek sektöründe son günlerde yüksek fiyatlarından sonra Esenler'de Recep Yavuz isimli bir esnaf 2 lahmacun 1 ayranı 99 TL'ye satıyor. Dedesinin öğüdüne uyduğunu söyleyen Yavuz, sürümden kazanacağını ifade etti.

2 lahmacun 1 ayran fiyatı şaşırttı! Dede tavsiyesiyle yaptı Yıl sonuna kadar böyle 1

KAMPANYAYA YIL BOYUNCA DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Kampanyanın yıl boyunca devam edeceğini dile getiren Recep Yavuz bu yola vatandaşlara faydası olsun diye yola çıktığını belirtti. Esnaf Yavuz, sadece tatil yerlerinde değil Türkiye genelinde yiyecek içecek fiyatlarının yüksek olduğunu da anlattı.

2 lahmacun 1 ayran fiyatı şaşırttı! Dede tavsiyesiyle yaptı Yıl sonuna kadar böyle 2

"SÜRÜMDEN KAZANMA MANTIĞIMIZ VAR"

Sürümden kazanacağını söyleyen Esnaf Recep Yavuz "İki lahmacun bir ayranı 99 liraya satıyoruz ve bundan kar ediyoruz. Sürümden kazanma mantığımız var. Dedemizin öğüdünü burada paylaştık: 'Oğlum bereket az karlıdır. Az kar size çok müşteri kazandırır. Sürümden kazanın' Dedemizin öğüdüyle bu fiyatları koyduk. Burada yerli sermayeli ürünler kullanıyoruz. Uygun fiyata sattığımız için insanlarda bir düşünce oluşuyor ama buraya gelip hizmet kalitemize baktıklarında mutlu bir şekilde gidiyorlar. Ara caddeleri tercih ediyoruz çünkü çarşı caddelerin kiraları çok yüksek. Diğer şubelerimizde İstanbul ve tüm Türkiye genelinde açılmaya başlayacak. Yıl boyunca 2 lahmacun 1 ayranı 99 liraya satmaya devam edeceğiz. Burada evlerimizde gönül rahatlığıyla kullandığımız markaları kullanıyoruz. İnsanlar gönül rahatlığıyla bizi tercih edebilirler" dedi.

"TÜRKİYE GENELİNDE YÜKSEK FİYATLARA SATILIYOR"

Yavuz "Sadece tatil yerlerinde değil tüm Türkiye genelinde yiyecek içecek fiyatları yüksek fiyatlara satılıyor. Halkımıza faydası olsun diye yola çıktık. Buraya gelenler bu fiyata bu lezzet sunulabiliyor, diğer işletmeler neden sunmuyor? diye diğer işletmelere ver yansın ettiklerini söylüyorlar" dedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ayran Esnaf Esenler Lahmacun fiyat satış
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