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200 evde yapılıyor: Avrupa'ya satılıyor 'Onlar için önemli'

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Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde ormanlardan izinle toplanan mersin ve köknar dalları, dağ çileği, kozalak ve çeşitli süs bitkileri, kadınların elinde genelde kapı süsü olarak kullanılan çelenklere dönüşüyor. Ürünler Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Firma yetkilisi Adnan Aksoy Avrupalılar için bu çelengin önemli olduğunu belirtip Avrupalı bir girişimcinin beldeyi ziyaret etmesinin ardından çelenk üretimine başladıklarını söyledi. Üretim yaklaşık 200 evde sürdürülüyor.

Beldede sabahın erken saatlerinde erkekler tarafından ormandan toplanan doğal malzemeler evlere getiriliyor. Kadınlar ise evlerinde bu malzemeleri farklı süs bitkileri ve dekoratif ürünlerle bir araya getirerek çeşitli modellerde çelenkler hazırlıyor.

200 evde yapılıyor: Avrupa ya satılıyor Onlar için önemli 1

200 EVDE ÜRETİM YAPILIYOR

Yaklaşık 200 evde sürdürülen üretim, ağustosta başlayıp aralık ayının başına kadar devam ediyor. Evlerinde çelenk ören kadınlar, el emekleriyle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

200 evde yapılıyor: Avrupa ya satılıyor Onlar için önemli 2

Beldede yılda yaklaşık 600 bin çelenk üretilirken, ürünlerin tamamı başta Hollanda ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

200 evde yapılıyor: Avrupa ya satılıyor Onlar için önemli 3

Firma yetkilisi Adnan Aksoy, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır beldede bu üretimin devam ettiğini söyledi.

200 evde yapılıyor: Avrupa ya satılıyor Onlar için önemli 4

"ÜLKEMİZE 2 MİLYON EURO GİBİ BİR DÖVİZ SAĞLIYORUZ"

Beldede üretilen çelenklerin tamamının ihracata gittiğini belirten Aksoy, "Pazarın yüzde 85'i Hollanda, yüzde 15'i Almanya olmak üzere bütün Avrupa'ya dağılıyor. Mezat üzerinden bütün Avrupa ve dünyaya ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu ihracattan dolayı da ülkemize 2 milyon avro gibi bir döviz sağlıyoruz." dedi.

200 evde yapılıyor: Avrupa ya satılıyor Onlar için önemli 5

Aksoy, çelenk yapımında kullanılan malzemelerin orman tahliye ürünleri olduğunu, beldedeki erkeklerin sabah saatlerinde bu ürünleri topladığını, daha sonra evlere getirilip kadınların örmeye başladığını, hazırlanan ürünlerin evlerden alınarak soğuk hava deposunda muhafaza edildiğini kaydetti.

200 evde yapılıyor: Avrupa ya satılıyor Onlar için önemli 6

"AVRUPALILAR İÇİN BU ÇELENK ÖNEMLİ"

Avrupalılar için bu çelengin önemli olduğunu dile getiren Aksoy, üzerindeki meyvelerin bolluk, bereketi simgelediği için talep gördüğünü söyledi.

200 evde yapılıyor: Avrupa ya satılıyor Onlar için önemli 7

"AVRUPALI BİR GİRİŞİMCİNİN BELDEYİ ZİYARET ETMESİNİN ARDINDAN ÇELENK ÜRETİMİNE BAŞLADIK"

Aksoy, Avrupalı bir girişimcinin beldeyi ziyaret etmesinin ardından çelenk üretimine başladıklarını ifade etti.

200 evde yapılıyor: Avrupa ya satılıyor Onlar için önemli 8

ÇELENKLERİN TANESİ 50 LİRADAN ALINIYOR

Ormandan izinle toplanan mersin dalı, köknar dalı, dağ çileği, tesbih, kozalak ile tarlada yetiştirdikleri süs biberi ve süs patlıcanlarını kullanarak çelenk yaptıklarını aktaran Aksoy, kadınlara ürettirdikleri çelenklerin tanesini firma olarak 50 liradan satın aldıklarını anlattı.

200 evde yapılıyor: Avrupa ya satılıyor Onlar için önemli 9

Beldede 200 evde üretim yapıldığını kaydeden Aksoy, üretimin ağustosta başlayıp aralık başında bittiğini ifade etti.

Çelenk üretimi yapan kadınlardan Seher Varlı ise çelenkleri evin yanında bulunan yerde yaptıklarını, çocuğu olduğu için işe gidemediğini, bu işin onun için güzel bir avantaj olduğunu söyledi.

Esma Tokgöz de 20 yıldır bu işi yaptığını ve ailesi için bir gelir kaynağı olduğunu dile getirdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Burdur İhracat çelenk fiyat satış
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