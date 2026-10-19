290 bin ton zeytin bekleniyor, erken hasat fiyatı belli oldu!

Bursa’da bu sezon toplam 290 bin ton zeytin üretilmesi bekleniyor. Rekoltenin 165 bin tonunun sofralık, 125 bin tonunun ise yağlık olarak değerlendirilmesi öngörülürken, kentte yaklaşık 30 bin ton zeytinyağı üretimi hedefleniyor. Hasat öncesinde bazı tesisler erken sıkım zeytinyağı için fiyatlarını da duyurmaya başladı.

ZEYTİN ÜRETİMİNDE DÖRT İLÇE ÖNE ÇIKIYOR

Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ercan Barutçuoğlu, zeytin rekoltesine yönelik tahminlerin Tarım ve Orman Bakanlığı, ziraat odaları, kooperatifler ve akademisyenlerin yer aldığı komisyon tarafından belirlendiğini aktardı.

Bursa’da zeytin üretiminin ağırlıklı olarak Orhangazi, Gemlik, Mudanya ve İznik ilçelerinde gerçekleştirildiğini belirten Barutçuoğlu, ilçelerin üretim potansiyellerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Osmangazi’de tarım alanlarının azalmasıyla zeytin üretiminin gerilediğini ifade eden Barutçuoğlu, Karacabey’de ise son yıllarda üretimde artış yaşandığını kaydetti.

GEMLİK’TE 65-70 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR

Bursa genelinde bu sezon yaklaşık 290 bin ton zeytin rekoltesi öngörülüyor. Tahminlere göre 165 bin ton zeytin sofralık olarak işlenecek, 125 bin ton ise yağ üretiminde kullanılacak. Kentte elde edilecek zeytinyağı miktarının da yaklaşık 30 bin tona ulaşması bekleniyor.

Sofralık zeytinle özdeşleşen Gemlik’te ise bu sezon 65-70 bin ton zeytin üretimi tahmin ediliyor. Bu miktarın 35 bin tonluk bölümünün sofralık zeytin olarak değerlendirilmesi planlanıyor.

ERKEN SIKIM ZEYTİNYAĞINDA FİYATLAR 60 LİRAYA KADAR ÇIKTI

Bölgede ana zeytin hasadına henüz fiilen başlanmadığını belirten Barutçuoğlu, yeşil zeytinden erken hasat zeytinyağı üreten bazı tesislerin fiyat açıklamalarını paylaşmaya başladığını bildirdi.

Ege Bölgesi’nde yeşil zeytinlerin toplanması ve çeşit farklılıkları nedeniyle hasadın başladığını hatırlatan Barutçuoğlu, Bursa’da ise şu an için ana hasat hareketliliğinin oluşmadığını söyledi.

Erken hasat zeytinyağı üretimi için bazı yağ fabrikalarının kilogram başına 45-50 lira civarında fiyat açıkladığını aktaran Barutçuoğlu, bazı bölgelerde bu tutarın 60 liraya ulaştığını belirtti. Bölgede şu aşamada yalnızca vatandaşların kendi tüketimleri için topladığı kırmalık zeytinlerde hareketlilik yaşandığını ifade etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır