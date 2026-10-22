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3 TL'ye toplanıyor, işlenince 10 bin TL oluyor: 'Yeşil altın' hamlesi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde defnenin geleceğini şekillendirmek amacıyla kapsamlı bir çalıştay ve saha tatbikatı düzenlendi. Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Özden Görücü, "Sahadan 3 TL'ye toplanan defne işlendiğinde kilogramı 10 bin TL'ye ulaşıyor. Amacımız katma değeri bölgemizde bırakmak" dedi.

3 TL'ye toplanıyor, işlenince 10 bin TL oluyor: 'Yeşil altın' hamlesi

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Andırın Orman İşletme Müdürlüğü, KSÜ Orman Fakültesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle "ECO-REST" projesi kapsamında Gökçeli Mahallesi'nde Defne Çalıştayı ve Uygulamalı Saha Tatbikatı yapıldı.

3 TL ye toplanıyor, işlenince 10 bin TL oluyor: Yeşil altın hamlesi 1

Geniş katılımla gerçekleşen programa; Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu, KSÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Görücü, Andırın Orman İşletme Müdürü İbrahim Şahanoğlu, akademisyenler, öğrenciler, mahalle muhtarları ve bölgedeki defne toplayıcıları katıldı.

3 TL ye toplanıyor, işlenince 10 bin TL oluyor: Yeşil altın hamlesi 2

"AMACIMIZ KATMA DEĞERİ BÖLGEMİZDE BIRAKMAK"

Çalıştayın ana konuşmacısı Prof. Dr. Özden Görücü, defnenin stratejik önemine değinerek, "Sahadan kilogramı tarife bedeliyle 3 TL'ye toplanan defne, işlenip ürün değer zincirine dahil edildikten sonra kalitesine göre kilogramı yaklaşık 10 bin TL civarında bir değere ulaşabiliyor. Ne yazık ki ülkemizde defneyi ağırlıklı olarak hammadde şeklinde ihraç ediyoruz. Amacımız sanayisini ve endüstrisini geliştirerek bu katma değeri Andırın'da ve ülkemizde bırakmaktır" ifadelerini kullandı.

3 TL ye toplanıyor, işlenince 10 bin TL oluyor: Yeşil altın hamlesi 3

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu ise atalardan kalan bu doğal mirasa teknik bilgiyle katma değer katacaklarını belirterek, toplayıcılara sürdürülebilir üretim ve ekonomik geliri artırma yönünde desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Teorik eğitimlerin ardından Gökçeli Mahallesi'ndeki defne sahasına inen heyet, toplayıcılara ve öğrencilere ağaçlara zarar vermeden doğru budama ve verimli harmanlama tekniklerini uygulamalı olarak gösterdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Defne
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