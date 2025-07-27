FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

8 tonu bedava dağıttı! Kapış kapış... '5 liraya satacağıma...'

Amasya’da genç çiftçi, tarlasında hasat ettiği 8 ton patatesi halka ücretsiz dağıttı. Çiftçi Sergen Doğan’ın köyünden traktörle Suluova ilçe merkezine getirdiği bir römork dolusu patates çuvalları kısa sürede kapış kapış dağıldı. Genç çiftçi o anları görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

8 tonu bedava dağıttı! Kapış kapış... '5 liraya satacağıma...'

Samsun’da tarım makineleri alanında üniversite eğitimi almasının ardından döndüğü memleketi Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Ayrancı köyünde ailesiyle birlikte çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 21 yaşındaki Sergen Doğan, "Bu yıl verim çok iyi" dedi.

8 tonu bedava dağıttı! Kapış kapış... 5 liraya satacağıma... 1

Tarlada henüz hasat edilmeden kalan patatesleri sıcaklardan korumak için yeniden yağmurlama sistemi döşeyeceğini belirtip patatese devlet tarafından taban fiyat belirlenmesi gerektiğini düşünen Doğan, "Patatesin hasat zamanı geldi. Satmamız lazım. Fakat ne talep var. Ne de arz. Genç çiftçilerin desteklenmesini istiyorum. Sulak araziler değerlendirilmeli" diye konuştu. (İHA)

8 tonu bedava dağıttı! Kapış kapış... 5 liraya satacağıma... 2

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise Doğan'ın "5 liraya patates satacağıma halk yesin, önemli değil" ifadelerini kullandığı görüldü. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yarından itibaren zorunlu! Market, kasap, restoran, kafe... Hepsini kapsıyorYarından itibaren zorunlu! Market, kasap, restoran, kafe... Hepsini kapsıyor
Akın ettiler! Tarlasına gidince neye uğradığını şaşırdıAkın ettiler! Tarlasına gidince neye uğradığını şaşırdı

Anahtar Kelimeler:
patates Çiftçi ücretsiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Herkes alevler için koşarken onun derdi başkaydı: Tekme tokat dövüldü

Herkes alevler için koşarken onun derdi başkaydı: Tekme tokat dövüldü

Hava aydınlandı! Acının boyutu ortaya çıktı... Koca orman gitti, geriye kül yığını kaldı

Hava aydınlandı! Acının boyutu ortaya çıktı... Koca orman gitti, geriye kül yığını kaldı

'Petrolün bulunması halinde o ilçe de ihya olacak' Arama çalışması sürüyor

'Petrolün bulunması halinde o ilçe de ihya olacak' Arama çalışması sürüyor

Dünya basınında haber oldu! Gören şaştı kaldı, gerçeği sonra anladı

Dünya basınında haber oldu! Gören şaştı kaldı, gerçeği sonra anladı

Piyasa değeri 659 bin TL! 'Labubu' peluş oyuncaklara el konuldu

Piyasa değeri 659 bin TL! 'Labubu' peluş oyuncaklara el konuldu

8 tonu bedava dağıttı! Kapış kapış...

8 tonu bedava dağıttı! Kapış kapış...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.