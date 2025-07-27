8 tonu bedava dağıttı! Kapış kapış... '5 liraya satacağıma...'

Samsun’da tarım makineleri alanında üniversite eğitimi almasının ardından döndüğü memleketi Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Ayrancı köyünde ailesiyle birlikte çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 21 yaşındaki Sergen Doğan, "Bu yıl verim çok iyi" dedi.

Tarlada henüz hasat edilmeden kalan patatesleri sıcaklardan korumak için yeniden yağmurlama sistemi döşeyeceğini belirtip patatese devlet tarafından taban fiyat belirlenmesi gerektiğini düşünen Doğan, "Patatesin hasat zamanı geldi. Satmamız lazım. Fakat ne talep var. Ne de arz. Genç çiftçilerin desteklenmesini istiyorum. Sulak araziler değerlendirilmeli" diye konuştu. (İHA)

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise Doğan'ın "5 liraya patates satacağıma halk yesin, önemli değil" ifadelerini kullandığı görüldü. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır