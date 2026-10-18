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Ailesi için başladı, her gören istedi: Talep yağıyor

Giresun, Alucra'ya bağlı Tepeköy’de yaşayan üretici Ali Kaymakçı, kendi ailesinin un ihtiyacını karşılamak amacıyla ektiği ata tohumu yazlık buğdayın üretimini, komşularından gelen talepler üzerine genişletti. Kimyasal gübre kullanmadan yetiştirdiği buğdayı, Subaşı köyündeki tarihi su değirmeninde öğüterek doğal una dönüştüren Kaymakçı, yöre halkının un ihtiyacını karşılıyor.

Ailesi için başladı, her gören istedi: Talep yağıyor

Giresun'un Alucra ilçesinin Tepeköy köyünde yaşayan Ali Kaymakçı, köy yaşamında üretimin ve doğal beslenmenin öneminden hareketle ata tohumundan yazlık buğday ekmeye başladı. Kendi ailesinin un ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı üretimde elde ettiği buğdayları, ilçenin Subaşı köyünde bulunan tarihi su değirmeninde öğüten Kaymakçı, geleneksel yöntemlerle un elde ediyor.

Ailesi için başladı, her gören istedi: Talep yağıyor 1

KOMŞULARININ TALEBİ ÜRETİMİ ARTIRDI

İlk etapta yalnızca kendi evinin ihtiyacını karşılamak için buğday eken Kaymakçı, elde ettiği undan çevresindekilerin de memnun kalması üzerine üretimini genişletti. Komşularından gelen talepleri karşılamak için ata tohumundan yetiştirdiği buğdayları tarihi su değirmeninde öğüterek un haline getiren Kaymakçı, böylece yörede doğal un arayanların da tedarikçisi oldu.

Üretiminde kimyasal gübre kullanmadığını belirten Kaymakçı, Alucra’nın iklim ve toprak şartlarının geleneksel tarımsal üretim açısından elverişli olduğunu ifade etti.

Ailesi için başladı, her gören istedi: Talep yağıyor 2

"ALUCRA’DA İSTENİNCE HER ŞEY YETİŞİR"

Alucra topraklarında doğru tohum seçimi ve emekle farklı tarımsal ürünlerin yetiştirilebileceğini ortaya koymayı amaçladığını belirten Kaymakçı, ata tohumlarının yaşatılmasının ve köylerde üretimin sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Kendi ihtiyacını karşılamak için başladığı üretimin çevresinden gelen taleplerle büyüdüğünü anlatan Kaymakçı, geleneksel tarım yöntemlerini sürdürerek hem ailesinin hem de talep eden köy sakinlerinin un ihtiyacına katkı sağlıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
buğday Giresun ata tohumu
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