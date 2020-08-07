FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Arı zehrinin fiyatı dudak uçuklatıyor: Gramı 100 dolar

Arı zehrinin fiyatı dudak uçuklatıyor: Gramı 100 dolar

KOBİ HABERLERİ  | 07.08.2020 10:38 | Son Güncelleme

Manisa’da hobi olarak başladığı arıcılığı geliştiren Murat Almışlar altından daha değerleri olan arı zehrini üretti. Gramı yurt dışına 700 lira, kilogramı ise 700 bin liraya satılan arı zehri özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde büyük ilgi görürken, üreticiler mevzuat eksikliklerinden dolayı gönderim yapılamadığını belirtti.

Arı zehrinin fiyatı dudak uçuklatıyor: Gramı 100 dolar

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde elektrik dükkanı işleten Murat Almışlar, kendi bahçesinde hobi olarak yetiştirdiği arıcılığı geliştirdi. Arıcılıktan daha fazla gelir elde etmenin yollarını ararken arı zehri üretimini öğrenen Almışlar, dünya yıldızlarının cilt bakımları için kullandığı ve birçok hastalığının tedavisinde kullanılmaya başlanan arı zehrinin gramını da yurt içine 400 liradan satarken işlerini büyüttü ve yurt dışına açıldı. Meraklı arıcı, arılara zarar verilmeden zehrini kovanlardan toplamak için elektrikçi marifetlerini de kullanarak özel bir aparat geliştirdi. Kovanlara yerleştirilen özel aparat sayesinde elektrik verilen arıların cama zehri bırakmasıyla elde edilen arı zehri, daha sonra camdan kazınarak saklanıyor. Bu aparat sayesinde arılar zarar görmeden zehirlerini cama bırakmış oluyor. Kendi arılarıyla da yetinmeyen Almışlar; Denizli, Muğla, Balıkesir, Bingöl, Elazığ gibi illere giderek diğer arıcılardan hem arı zehri toplamaya hem de arı zehri üretimini öğretmeye de başladı.

AW084218_01

Arı zehrinin çok değerli bir ürün olduğunu ve çok az toplanabildiğini dile getiren Murat Almışlar, bu yüzden gramla satıldığını belirtti. Bir gram arı zehri elde edebilmek için 15 bin civarında arının çalıştığını anlatan Almışlar yurt dışından taleplerin arttığını söyledi. 500 gram civarında arı zehrini Yeni Zelanda ve Avustralya’ya gönderen Almışlar, bu sezon 1 kilogram arı zehri elde etmeyi hedefliyor.

'ARI ZEHRİ TÜRKİYE'DE ÜRETİLMEYEN BİR ÜRÜNDÜ'

2012’den bu yana arıcılık yaptığını belirten Almışlar, “2012’den bu yana hobi olarak arıcılık yapıyorum. Başlangıçta meyve bahçemizde çiçeklenme döneminde arı ihtiyacı olduğundan dolayı 2 kovan arı aldık. Daha sonra ben arıya aşık oldum. Daha sonra da arılarımızı çoğaltarak hobi amaçlı devam ettik. 2017 yılında bu arıcılıktan daha fazla kazanç elde edebilir miyiz diye arayışa girdiğimizde arı zehri üretimini seçtik. Arı zehri Türkiye’de üretilmeyen bir üründü. O dönemlerde arı zehri üretimi için gerekli aparat Türkiye’de bulunmuyordu. Biz kendimiz nasıl yapabileceğimizi araştırdık. 2018 yılında aparatı kendimiz yaptık. İlk yıllar arı zehrinin nasıl üretilebileceğini öğrenmeye çalıştık. Denemelerle elde ettiğimiz düşük miktarlarda ürünün satışını yaptık. Daha sonra da 2019-2020 yılında artık profesyonelce arı zehrini toplayarak yurt dışına satışını yapıyoruz” dedi.

AW084218_13

'AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKERLERİNDE ÇOK GÜZEL TALEPLER VAR AMA GÖNDERİM YAPAMIYORUZ'

Avrupa Birliği ülkelerinden arı zehri için talep olduğunu ancak mevzuat eksikliklerinden dolayı gönderim yapamadıklarını belirten Almışlar, “Avrupa Birliği ülkelerinde çok güzel talepler var. Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerden çok fazla talep var. Ancak mevzuat eksikliklerinden dolayı bu ülkelere gönderim yapamıyoruz. Yeni Zelanda ve Avusturalya gibi ülkelere daha rahat gönderim yapabiliyoruz. Yeni Zelanda ve Avusturalya’ya şu anda numuneler gönderiyoruz. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’yle de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Eğer olursa önümüzdeki yıl da o ülkelere gönderimini yapacağız” ifadelerini kullandı.
Arı zehrinin toplanması sırasında arılara zarar verilmediğini belirten Almışlar, “Arı zehri arılara hiçbir şekilde zarar vermeden hafif bir elektrik verilerek toplanan bir ürün. Tellerin altında bir camımız var. O cama arının zehrinin bırakılması sağlanıyor. Arı zehrini o cama bırakıyor ve yaşamına devam ediyor. O zehir daha sonra bıçak yardımıyla kazınarak -18 derecede saklanıyor” dedi.

'70 BİN ARICIMIZDAN BİN ARICIMIZ BİLE BU İŞİ YAPSA ÜLKEYE ÇOK GÜZEL BİR DÖVİZ GETİRİSİ OLUR'

Anadolu coğrafyasının arıcılık ve arı zehri üretimi bakımından çok verimli olduğunu belirten Almışlar, “Bizim Anadolu coğrafyasında bu ürünün üretilmemesi çok büyük bir kayıp. Türkiye hem bitki florası olarak çok değerli bir coğrafyaya sahip, her geçen gün biraz zarar görse de bitki floramız çok güzel. Dünyadaki arıcı sayısı bakımından da çok iyi bir konumdayız. 70 bin arıcımız var. 70 bin arıcımızdan bin arıcımız bile bu işi yapsa ülkeye çok güzel bir döviz getirisi olur. 2 kilogram ürünün yurt dışına satılması halinde 1 milyon lira girdi sağlanır. Bin kişinin bu üretimi yapması çok güzel bir döviz girdisi sağlar” diye konuştu.

'İLAÇ SEKTÖRÜ BUNUN GRAMINI 100 DOLAR İLE BİN LİRA ARASINDA ALIYOR'

Kozmetik ve ilaç sektöründe kullanıldığını belirten Almışlar, “1 gram arı zehri ortalama 10 kovandan elde ediliyor. Bu da para olarak gramı yurt içinde 400 lira civarında. Yurt
dışında kozmetik ve ilaç sektörlerine göre değişmekte. Kozmetik sektöründe şu anda 550 liradan alıyor. İlaç sektörü ise bunu 100 dolar ile bin lira arasında alıyor. Kozmetik sektörü çok yoğun kullanıyor. Yüz maskesi ve ağrı kesici kremlerde arı zehri kullanılıyor. İlaç sektöründe ise başta romatizma hastalıkları, çeşitli kanser ilaçlarının denemelerinde arı zehri kullanılıyor” ifadelerini kullandı.
Korona virüs salgınında Türkiye’deki üretimin devam etmesi nedeniyle arıcılık sektörünün olumlu etkilediğini belirten Almışlar, “Pandeminin arıcılık sektöründe bir artısı oldu. Üretimin devam etmesi bizim için büyük avantaj oldu. Yurt dışında üretimin durması, bizde üretimin devam etmesi bizden ürün talep etmelerinde bir artış oldu. Pandemi döneminde üretimin devam etmesiyle çok güzel bir avantaj yakaladık” dedi.

Camın altına yerleştirilen elektrik telleriyle arılara akım verilmesi sonrası arıların zehrinin cama bırakılmasıyla elde edilen arı zehrinin, arıcılık sektöründe yeni bir gelir kapısı olması hedefleniyor.

KAYNAK:İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleriİşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleri
Yurt içinin yanı sıra İtalya, Almanya ve İngiltere'ye gönderiliyorYurt içinin yanı sıra İtalya, Almanya ve İngiltere'ye gönderiliyor
Müjde! Sigorta girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olabilirsiniz!Müjde! Sigorta girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olabilirsiniz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Muharrem İnce, 12 Ağustos'ta belge açıklayacak

Muharrem İnce, 12 Ağustos'ta belge açıklayacak

Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması

Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması

Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte uzman yorumları

Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte uzman yorumları

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

İkinci el araç satışına yeni düzenleme

İkinci el araç satışına yeni düzenleme

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

40 günde 15 bin lira kazandırıyor

40 günde 15 bin lira kazandırıyor

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Fransız sofralarını süslüyor! Kilosu 7 lira

Fransız sofralarını süslüyor! Kilosu 7 lira

Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL

Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üç dil bilen işletmeci yurt dışındaki kariyerini bırakıp köyüne döndü

Kariyerini bırakıp köyüne döndü! Çobanlık yapıyor

1400 yıllık Ayvaz suyu; İtalya, Almanya ve İngiltere'ye gönderiliyor

Yurt içinin yanı sıra İtalya, Almanya ve İngiltere'ye gönderiliyor

Tayland’da gördü! Memleketinde yetiştirdiği ejder meyvesinin tanesini 15 liradan satıyor

Tayland’da gördü! Memleketinde yetiştirdi

Talep çok olunca 50 yıldır aynı model koltuk üretip, Türkiye’ye satıyorlar

50 yıldır aynı model koltuk üretiyorlar! Talep çok

Geçim kaynağı oldu! Koza yetiştiricileri bir ayda 400 bin lira kazanç sağladı

Bir ayda 400 bin lira kazanç sağladı

Muhasebeciydi bu işe girdi! Lavanta yağının litresi 135 euro

Muhasebeciydi bu işe girdi! Litresi 135 euro

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.