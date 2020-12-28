FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Arkadaşının tavsiyesine uydu şimdi paraya para demiyor! Türkiye’nin dört bir yanına kaz ve yumurta satıyor

Arkadaşının tavsiyesine uydu şimdi paraya para demiyor! Türkiye’nin dört bir yanına kaz ve yumurta satıyor

KOBİ HABERLERİ  | 28.12.2020 09:28 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde maliye emeklisi Erdoğan Okyay arkadaş tavsiyesi üzerine başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu. Ülkenin dört bir yanına hem kaz hem de yumurtasını satan Okyay, yılda 150 bin lira kazanç sağlıyor.

Arkadaşının tavsiyesine uydu şimdi paraya para demiyor! Türkiye’nin dört bir yanına kaz ve yumurta satıyor

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde maliye memurluğundan emekli 57 yaşındaki Erdoğan Okyay, 5 yıl önce arkadaşının tavsiyesini aldığı işe 50 kazla başladı. Her geçen yıl işini büyütüp 5 bin kapasiteli kaz çiftliği kuran Okyay, Türkiye’nin dört bir yanına kazın kilosunu 50, yumurtasını da 25 liradan satarak ekonomik gelir elde ediyor. Okyay, bir yıl içinde ise yaklaşık 150 bin lira kazanç sağladı.

İHA muhabirine konuşan Erdoğan Okyay, bu işe 50 kazla başladığını ve şu anda 5 bin kaz yetiştirdiğini söyledi.

AW201151_03

'50 KAZLA BAŞLADIK 4-5 BİNLERİ GÖRDÜK'

Okyay, “50 kazla başlayıp şuanda hemen hemen 4 bin 5 binleri gördük. Biz yumurta üretiminden civciv yetiştiriciliğine etlik ve damızlık satıyoruz şu anda. Çankırılı bir arkadaşın çiftliğinde gördüm. Samsun yol boyunda kendi yerim var. Perakende satış yerim var. Toptancı olarak verdiğimiz yerler var. İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz. Otobüsün gittiği, kargonun ulaştığı il ve ilçelere gönderim yapıyoruz” dedi.

AW201151_04

'BU YILKİ KAZANCIMIZ 150 BİN LİRA'

Kars, Ardahan ve Iğdır gibi doğu illerine de satış yaptığını belirten Okyay, “Perakende temizlenmiş kilosu 50 lira yumurtası da 25 lira. Bizim kazlarımız Türkiye’de şu anda birinci sınıf etçil ırk. Mamut kazı besliyoruz. Bize internet ve sosyal ağlardan ulaşabiliyorlar. Kazancımız bizi tatmin ediyor. Bu yılki kazancımız net 150 bin lira” diye konuştu.

AW201151_06

'ETİ EN KIRMIZI OLAN HAYVANDIR'

Okyay, “Kaz, kanatlılar içinde eti en kırmızı olan hayvandır. Besleyici özelliği içindeki protein barındırdığı yağ oranı düşük yağ oranı onlar çok önemli. 45 dakika düdüklü tencerede kaynatıyorsunuz 15 dakika fırına verince dünyanın en lezzetli yemeğini yiyorsunuz” ifadesini kullandı.

KAYNAK:İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Can Yama yeni dizsinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücret Can Yama yeni dizsinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücret
Şırdan dolması 1-2 lirayken, şuan tanesi 16 liraŞırdan dolması 1-2 lirayken, şuan tanesi 16 lira
Kısa Çalışma Ödeneği artacak mı?Kısa Çalışma Ödeneği artacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler
Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler
80 yaşındaki kadın 9'uncu kattan atlayarak intihar etti
80 yaşındaki kadın 9'uncu kattan atlayarak intihar etti
Asgari ücret zammı bugün açıklanıyor!
Asgari ücret zammı bugün açıklanıyor!
Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama
Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama
Altın haftaya yükselişle başladı!
Altın haftaya yükselişle başladı!
Tavsiye üzerine başladı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı
Tavsiye üzerine başladı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Bakan açıkladı: Seyahat süresi 4 saatten 1 saate inecek
Bakan açıkladı: Seyahat süresi 4 saatten 1 saate inecek
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Asgari ücret zammı son durum gelişmeleri
Asgari ücret zammı son durum gelişmeleri
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Andız pekmezine pandemi döneminde talep arttı! Kilosu 40 lira
Dağdan toplayıp satıyor! Pandemi döneminde talep arttı
Şırdan dolması 1-2 lirayken, şuan tanesi 16 lira
Şırdan dolması 1-2 lirayken, şuan tanesi 16 lira
Cennet hurmasının fiyatı tarlada 3,5 kurusu 35 TL
Cennet hurmasının fiyatı tarlada 3,5 kurusu 35 TL
Çöpe gidecekken ekonomiye kazandırıldı! Avrupa'ya 25 milyon liralık Noel çelengi
Çöpe gidecekken ekonomiye kazandırıldı! Avrupa'ya ihraç ediliyor
Yumurtalarını kardeşine yedirmek için aldığı 8 bıldırcınla çiftlik kurdu
Kardeşi sayesinde başladı! Şimdi talebe yetişemiyor
Kesilen kazlar direklerde kurutuluyor! Tanesi 250- 300 lira
Direklerde kurutuluyor! Tanesi 250- 300 lira

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.