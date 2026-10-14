Baba mesleğini teknolojiyle buluşturdu! Üretimini ihracata taşıdı

Bursa’da yaşayan 28 yaşındaki Muhammed Yasir Tacioğlu, yazılım sektöründe geçirdiği 6 yılın ardından çocukluğundan beri aşina olduğu arıcılığa yöneldi. Sektörde yaşanan daralma nedeniyle 2018’de başladığı yazılımcılık kariyerini 2024’te sonlandırmak zorunda kalan Tacioğlu, 1977 yılından bu yana arıcılık yapan babasının mesleğini daha kurumsal bir yapıya kavuşturmak için kendi markalarını kurdu.

Çocukluk yıllarından itibaren arıcılığın içinde bulunan genç girişimci, yazılım alanında edindiği bilgi ve deneyimleri aile mesleğine taşıdı. Üretimin yanı sıra markalaşma, dijital pazarlama ve ihracat alanlarında da çalışmalar yürüten Tacioğlu, geleneksel arıcılık birikimini teknolojiyle birleştirerek işini büyütmeyi amaçlıyor.

8 ÇEŞİT BALI TÜKETİCİYLE BULUŞTURUYOR

Babasının arıcılık faaliyetlerini uzun yıllardır geleneksel yöntemlerle sürdürdüğünü belirten Tacioğlu, Gölyazı Mahallesi’nde bulunan arı sütü çiftliğinde üretim yapıyor. Çiftlikte ikisi salgı balı, altısı çiçek balı olmak üzere toplam 8 çeşit bal tüketiciye sunuluyor.

Salgı balı, arıların bitkilerin canlı kısımlarından veya bu bitkiler üzerinde yaşayan bazı böceklerin salgılarından topladığı maddeleri kendi enzimleriyle işleyerek oluşturduğu özel bir bal türü olarak tanımlanıyor.

Babasının arıcılık mesleğini yaklaşık yarım asırdır aktif olarak sürdürdüğünü hatırlatan Tacioğlu, aileden gelen birikimi daha geniş kitlelere ulaştırmak istediğini belirterek, “Ben de babamın oluşturduğu bu birikimi gelecek nesillere ve dünyaya taşımak istiyorum. Hedefimiz Türkiye'nin farklı bölgelerindeki zengin flora ballarını dünyaya tanıtmak.” ifadelerini kullandı.

AYNI ÇİFTLİKTE BAL VE ARI SÜTÜ ÜRETİMİ ZAHMETLİ

Arı sütü üretiminin emek isteyen bir süreç olduğunu ve birçok aşamanın titizlikle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Tacioğlu, bu sezon yalnızca Gölyazı’daki çiftliklerinde 30-35 kilogram arı sütü hasat ettiklerini açıkladı.

Aynı tesiste hem bal hem de arı sütü üretmenin güçlüklerine değinen Tacioğlu, üretim süreçlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Aynı çiftlikte hem bal hem arı sütü üretmek de oldukça zor. Bu nedenle burada daha çok arı sütüne odaklanıyoruz. Buna rağmen bu çiftliğimizde aynı zamanda yaklaşık 400-500 kilogram bal da hasat ettik. Güzel bir sezonda diğer çiftliklerimizle birlikte arı sütü üretimimiz 200 kilograma kadar çıkabiliyor. Vatandaşların doğal, hakiki arı sütü ve bal tüketmesine önem veriyoruz.”

Ürünlerin güvenilirliğini sağlamak amacıyla analiz süreçlerine de önem verdiklerini belirten Tacioğlu, bal ve arı sütü ürünlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı laboratuvarlarda analizlerden geçirildiğini bildirdi. Kendi tesislerinde de balın nem oranı ve sezonluk değerleri gibi farklı ölçümlerin takip edildiğini kaydetti.

3 TON SEDİR BALI KATAR'A İHRAÇ EDİLDİ

Ürettikleri arı sütü ve balları yurt dışına da gönderdiklerini belirten Tacioğlu, özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini kapsayan MENA bölgesinden talep aldıklarını söyledi. İhracat faaliyetleri kapsamında son olarak yaklaşık 3 ton sedir balını Katar’a gönderdiklerini aktardı.

Türkiye’nin arı sütü ve farklı bal çeşitlerinin uluslararası ölçekte birinci sırada yer alabilecek kalitede olduğunu ifade eden Tacioğlu, üretim anlayışlarını şu sözlerle anlattı:

“Ürettiğimiz arı sütü ve balın ihracatını da yapıyoruz. En son yaklaşık 3 ton sedir balını Katar'a yolladık. Türkiye'nin arı sütü ve çeşitli balları dünyada birinci sırada olacak kalitededir. İlaç kalıntısı olmayan, yem ve şeker görmemiş bal üretmeye özen gösteriyoruz ve bunların hepsini analizli bir şekilde müşterilerimize sunuyoruz. Katar, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatımız oluyor. Ayrıca yurt dışındaki fuarlara da katılıyoruz. Bu sayede bağlantılarımız gelişiyor. Balımızı test eden yabancılardan talep de geliyor. Yurt dışından Türk balına ciddi bir talep var. Biz de o talebi elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz.”

Tacioğlu, Katar’ın yanı sıra Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne de ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. Yurt dışındaki fuarlara katılarak iş bağlantılarını geliştirdiklerini aktaran girişimci, ürünlerini deneyen yabancı müşterilerden gelen taleplerin de arttığını ifade etti. Türk balına uluslararası pazarda ciddi ilgi bulunduğunu dile getiren Tacioğlu, bu talebi imkânları ölçüsünde karşılamaya çalıştıklarını kaydetti.

YAZILIM DENEYİMİYLE KÜRESEL MARKA HEDEFİ

Yazılım sektöründe kazandığı deneyimleri arıcılık faaliyetlerinde değerlendirdiğini belirten Tacioğlu, dijital pazarlama çalışmalarının yanı sıra yapay zeka destekli uygulamalar ve çevrim içi müşteri kanallarından yararlanarak markasının küresel pazardaki görünürlüğünü artırmaya çalışıyor.

Baba mesleğini daha ileri bir noktaya taşımak istediğini vurgulayan Tacioğlu, Türkiye’nin bitki çeşitliliğinden kaynaklanan zengin bal potansiyelini uluslararası pazarlarda tanıtmayı hedeflediğini belirtti. Geleneksel üretim deneyimini teknolojiyle bir araya getirerek markasını dünya çapında tanınan bir yapıya kavuşturmak istediğini söyleyen Tacioğlu, hedefini şu ifadelerle dile getirdi:

“Türkiye'nin zengin flora çeşitliliğini, birbirinden farklı ve değerli ballarını dünyanın her yerine tanıtmak istiyorum. Yazılım sektöründe edindiğim tecrübeleri de bu hedef doğrultusunda kullanıyorum. Geleneksel üretim tecrübesiyle teknolojiyi bir araya getirerek markamızı küresel bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz.”

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır